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Çin'in Yerli C919 Uçaklarıyla Yolcu Sayısı 1 Milyonu Aştı

Çin'in yerli üretim C919 uçaklarıyla taşınan yolcu sayısı 1 milyonu geçti. 1 milyonuncu yolcu, 19 Aralık'ta gerçekleşen seferle uçtu.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 20:53
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 20:53
Çin'in Yerli C919 Uçaklarıyla Yolcu Sayısı 1 Milyonu Aştı

Yerli C919 Uçakları ile 1 Milyon Yolcu Taşındı

Çin'in yerli üretim C919 yolcu uçaklarıyla iç hatlarda taşınan yolcu sayısı 1 milyonu aştı. Xinhua'nın haberine göre, 1 milyonuncu yolcu, China Eastern hava yolu şirketinin 19 Aralık'taki, MU 2158 sayılı Şanghay-Şian seferinde taşındı.

Yerli Uçağın Önemi

Yerli üretim uçağının iç hat güzergahlarında yaygın kullanılması, dünya piyasasında kabul görmesi açısından büyük bir öneme sahip.

Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) tarafından üretilen C919'un ilk teslimatı 9 Aralık 2022'de yapılmış ve uçak ilk ticari seferini 28 Mayıs'ta Şanghay ile Pekin arasında gerçekleştirmiştir.

Büyük Hava Yolu Şirketlerinin Kullanımı

Çin’in en büyük üç hava yolu şirketi, toplamda 14 C919 uçağını iç hat uçuşlarında kullanmaktadır. Filosunda 9 C919 bulunan China Eastern, bu uçaklarla Şanghay ile Pekin, Guangcou, Çıngdu, Çongçing, Vuhan, Şian ve Tayyüen şehirleri arasındaki düzenli seferlerde yolcu taşımaktadır.

China Southern hava yolu şirketi 3 C919 uçağını Guangcou ile Şanghay, Hangcou, Çıngdu ve Haykou arasında kullanırken, Air China ise 2 C919'u Pekin ile Şanghay ve Hangcou arasındaki seferlerde değerlendirmektedir.

Boeing ve Airbus'a Rakip Olma Yolunda

Çin'in yerli üretim ilk orta mesafe yolcu uçağı olan C919, Boeing 737 ve Airbus 320 model yolcu uçaklarının muadili olarak değerlendirilmektedir. Bu durum, Çin'in ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceğini gösteriyor.

2008'de geliştirilmeye başlanan C919, jet motoru ve uçuş kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketleri tarafından üretilip Çin'de montajlandığından tamamen yerli değildir.

COMAC, halen kullanılan kısa mesafe yolcu uçağı C909 ve orta mesafe yolcu uçağı C919 dışında, C929 adını verdiği uzun mesafe yolcu uçağı modelini de geliştirmeye devam etmektedir.

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