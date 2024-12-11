Çin'in Yerli Üretim C919 Uçağı İç Hat Seferlerine Başladı

Çin'in yerli üretim yolcu uçağı C919, Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou ile Haynan eyaletinin Haykou şehirleri arasında iç hat seferlerine başladı. Xinhua'nın aktardığına göre, China Southern hava yolu şirketine ait CZ6786 sefer sayılı C919, bu sabah Guangcou Bayyün Uluslararası Havalimanı’ndan kalkarak Haykou Meylan Uluslararası Havalimanı’na ulaşmış durumda.

C919 ile 4. İç Hat Seferi

Bu sefer, China Southern hava yolu tarafından gerçekleştirilen C919 model uçaklarıyla yapılan 4. iç hat seferi oldu. Şirket, bu yeni nesil uçağı daha önce Guangcou’dan Şanghay, Hangcou ve Çıngdu şehirlerine seferler düzenlemek için kullanmıştı. Ayrıca, China Eastern hava yolu şirketi de C919 modelini, Şanghay ile Pekin, Çıngdu ve Şian şehirleri arasındaki düzenli seferlerde kullanmaya başlamıştı.

Sivil Havacılıkta Önemli Bir Adım

C919 modelinin ülkenin iç hat güzergahlarında kullanılması, sivil havacılık piyasasında kabul görülmesi açısından önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Bu durum, yerli üretim uçağın tanıtımının sağlanması ve genel havacılık standartlarına uyum sağlaması açısından da önem taşıyor.

Uluslararası Rekabette Yeni Bir Oyuncu

Çin'in yerli üretim ilk orta mesafe yolcu uçağı olan C919, Boeing 737 ve Airbus 320 modellerinin rakibi olarak görülmekte. Dünyada en yaygın kullanılan tek koridorlu ve dar gövdeli yolcu uçağı olarak piyasaya girişiyle, Çin'in ABD’li Boeing ve Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmeleri yapılmakta.

C919 Geliştirici Şirket COMAC

COMAC tarafından 2008 yılında geliştirilmeye başlanan C919, General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketlerinin ürettiği jet motoru ve uçuş kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleriyle bütünüyle yerli olarak üretilememektedir. Şirket, hâlihazırda kullanılan kısa mesafe yolcu uçağı C909 ve orta mesafe yolcu uçağı C919 dışında, C929 adını verdiği uzun mesafe yolcu uçağı modelini de geliştirmeye devam etmektedir.