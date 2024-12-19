Çin'in Yurt Dışına Yatırımları Yüzde 11,2 Arttı

Çin'in Yurt Dışına Yatırımları Artış Gösterdi

Çin'in yurt dışına doğrudan yatırımları (ODI), 2024 yılının 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 artış göstererek 128,63 milyar dolara ulaştı. Bu verilere göre, Çin Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklama, ülkenin global yatırım stratejisi hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Yurt Dışı Yatırımlardan Elde Edilen Gelir

Bu dönemde, yurt dışı yatırımlardan elde edilen gelir yıllık bazda yüzde 3,4 artış gösterirken, yeni imzalanan yatırım sözleşmelerinin değeri de yüzde 11,9 oranında yükseldi. Bu gelişmeler, Çinli şirketlerin uluslararası pazarlardaki etkinliğinin arttığını gösteriyor.

Kuşak ve Yol Girişimi'nde Yatırımlar

Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında, yatırımların yıllık bazda yüzde 5,1 artarak 30,17 milyar dolara ulaştığı kaydedildi. Kuşak ve Yol projelerinden elde edilen gelir ise yüzde 2,5 artarken, yeni imzalanan yatırım sözleşmelerinin değeri yüzde 11,8 artış gösterdi.

2013 yılında tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde başlatılan Kuşak ve Yol Girişimi, dünya nüfusunun 3'te 2'sini kapsayan bir coğrafyada altyapı ve ulaştırma projeleri üzerinden Çin'in yurt dışı yatırımlarında önemli bir pay oluşturuyor.