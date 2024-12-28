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Çin Menşeli Sitrik Asit İthalatına Damping Önlemi Getirildi

Türkiye, Çin menşeli sitrik asit ithalatında damping önlemi alarak yerli üretimi korumaya yönelik adımlar atıyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 13:56
Çin Menşeli Sitrik Asit İthalatına Damping Önlemi Getirildi

Çin Menşeli Sitrik Asit İthalatında Damping Önlemi

Türkiye, Çin menşeli sitrik asit ithalatına karşı damping önlemleri uygulamaya başladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğ, sitrik asit ürününün ithalatında damping soruşturması sonucunu izleyen bir karar olarak öne çıkıyor.

Damping soruşturması sonucunda, ürünün ithalatının dampingli olduğuna ve bu durumun yerli üretim üzerinde zararlı etkiler yarattığına dair bir tespit yapıldı. İlgili ürünün Türkiye’ye ithalatında, CIF bedelinin %29,1 ila %63,9'u oranlarında damping önlemi uygulanacağı belirtildi.

Bunun yanı sıra, Bakanlığın diğer bir tebliğiyle sitrik asit ithalatına yönelik gözetim uygulamaları da yeniden düzenlendi. Bu düzenlemeye göre, sitrik asit ithalatında kilogram başına 1,5 dolar gözetim uygulanacak.

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