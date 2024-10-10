Çin Merkez Bankası Yeni Takas Aracı İle Piyasalardaki Likiditeyi Artırmayı Hedefliyor

Çin Merkez Bankası Yeni Bir Takas Aracını Duyurdu

Çin Merkez Bankası, hisse senedi piyasalarında likidite artışını sağlamak amacıyla yeni bir takas aracını devreye soktuğunu açıkladı. Bu yeni mekanizma, 500 milyar yuan (yaklaşık 70,7 milyar dolar) hacminde olacağı öngörülüyor.

Yatırımcılar İçin Yeni Fırsatlar

Yeni takas aracı sayesinde, menkul kıymetler şirketleri, yatırım fonları ve sigorta şirketleri, devlet tahvilleri ve hazine bonoları gibi daha az likit varlıklarını, yüksek likit varlıklarla değiştirme fırsatına sahip olacaklar. Tahminler ve İlk Tepkiler

Bu adımın, Çin’in borsa likiditesini artırmaya yönelik olduğu düşünülüyor. Merkez Bankası'nın bu girişiminin ardından Hong Kong borsasında Hang Seng endeksi yüzde 3,4, Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 2,2 oranında değer kazandı.

Ekonomik Canlandırma Çabaları

Çin Merkez Bankası, 24 Eylül'de açıkladığı para politikası tedbirlerinin ardından hisse senedi piyasalarında kısa süreli bir yükseliş olduğunu gözlemlemişti. Ancak, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) tarafından tatil sonrası beklenen büyük ölçekli canlandırma paketinin açıklanmaması borsalarda olumsuz bir etki yarattı.

Yatırımcılar, NDRC’nin 100 milyar yuan (14 milyar dolar) değerinde bir projeyi duyurmasını bekliyordu; ancak kurum, ertelenmiş ve somut projelere yer verilmeyen "aşamalı" bir yatırım planı sunmuştu. Bu durum, piyasalarda yeniden satış baskısına yol açtı.

Çin Merkez Bankası'nın bu yeni takas aracıyla borsaları canlandırmayı amaçladığı ifade ediliyor.