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Çin, Nvidia Üzerinde Anti-Tekel Soruşturması Açtı

Çin, Nvidia'nın Ağustos ayında başlatılan anti-tekel incelemesini kaçırarak tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 17:28
Çin, Nvidia Üzerinde Anti-Tekel Soruşturması Açtı

Çin'den Nvidia'ya Anti-Tekel Soruşturması

Çin, ünlü ABD'li çip üreticisi Nvidia hakkında anti-tekel yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle bir soruşturma başlattı.

Nvidia'nın Satın Alma Süreci Hedefte

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, Nvidia'nın İsrailli çip tasarım şirketi Mellanox Technologies'i satın alma sürecinin, Çin'in Anti-Tekel Yasasını ihlal ettiği şüphesiyle değerlendirileceğini duyurdu.

ABD'deki Yeni Kısıtlamalarla İlişki

Soruşturma, ABD'nin Joe Biden yönetiminin çip sektöründe uygulamaya koyduğu ek kısıtlamaların ardından geldi. Nvidia, 2019 yılında Mellanox'u 6,9 milyar dolara satın almıştı ve bu süreç, Nisan 2020'de belirli şartlarla onaylanmıştı.

Biden Yönetiminin Çip Sektörü Stratejisi

Biden yönetimi, 2022 yılında çip üreticileri Nvidia ve AMD'ye yönelik olarak, Çin'e ihracat için lisans zorunluluğu ve ileri teknoloji çiplerinin ihracatına yasak getirmişti.

Çin'in Soruşturma Geçmişi

Çin, daha önce hafıza çipleri üreticisi Micron Technologies hakkında da bir siber güvenlik soruşturması başlatmıştı. Bu soruşturma sonucunda, Micron'un kritik altyapı projelerinde çip satışı yasaklandı.

Çip Savaşı ve Gelecek Adımlar

ABD'nin Çip ve Bilim Yasası, 10 Ağustos 2022'de yürürlüğe girdi ve bu yasayla Çinli üreticilerin ileri çip teknolojilerine erişimi kısıtlandı. Biden yönetimi, yarı iletkenler ve kuantum teknoloji gibi kritik alanlarda, ABD şirketlerinin Çin'deki yatırımlarını kısıtlama kararı aldı.

Son olarak, 2 Aralık'ta adı geçen çip üretim donanımları ve yazılım alanlarında da yeni ihracat kısıtlamalarının uygulamaya konduğu bildirildi.

Bu durum, Çin ve ABD arasında süregelen çip savaşı ve teknolojik rekabetin devam ettiğine dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

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