Çin-Tayland Döviz Takas Anlaşması 5 Yıllığına Yenilendi

Anlaşma detayları ve amaçları

Çin'in Tayland ile ikili ticarette ve alışverişlerde yerel para birimlerinin kullanımını destekleyen döviz takas anlaşması yeniden imzalandı. Çin Merkez Bankası (PBoC) tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın taraflarından söz edildi.

Açıklamaya göre anlaşma, PBoC Başkanı Pan Gongşıng ve Tayland Merkez Bankası Başkanı Sethaput Suthiwartnarueput tarafından imzalandı.

Anlaşma kapsamında 70 milyar Çin yuanı (yaklaşık 9,81 milyar dolar) karşılığında 370 milyon Tayland bahtı takas edilebilecek.

Metinde, anlaşmanın Çin ile Tayland arasında parasal ve mali işbirliğini güçlendirmeyi, ikili ticaret ve yatırımları kolaylaştırmayı ve finans piyasalarının istikrarına katkı sağlamayı hedeflediği vurgulandı. Ayrıca anlaşmada karşılıklı rızayla uzatma opsiyonu bulunduğu belirtildi.

Tarihçe

Söz konusu anlaşma ilk kez 2014 yılında imzalanmış; daha sonra 2018'de 3 yıllığına, 2021'de ise 5 yıllığına yenilenmişti. Bu son yenileme de yine 5 yıllığına yapıldı.