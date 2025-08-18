DOLAR
40,89 0,12%
EURO
47,72 0,47%
ALTIN
4.381,7 0,04%
BITCOIN
4.761.930,3 1,04%

Çin-Tayland Döviz Takas Anlaşması 5 Yıllığına Yenilendi

Çin ve Tayland, ikili ticarette yerel para kullanımını destekleyen döviz takas anlaşmasını 5 yıllığına yeniledi; 70 milyar yuan karşılığında 370 milyon baht takas edilebilecek.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 16:59
Çin-Tayland Döviz Takas Anlaşması 5 Yıllığına Yenilendi

Çin-Tayland Döviz Takas Anlaşması 5 Yıllığına Yenilendi

Anlaşma detayları ve amaçları

Çin'in Tayland ile ikili ticarette ve alışverişlerde yerel para birimlerinin kullanımını destekleyen döviz takas anlaşması yeniden imzalandı. Çin Merkez Bankası (PBoC) tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın taraflarından söz edildi.

Açıklamaya göre anlaşma, PBoC Başkanı Pan Gongşıng ve Tayland Merkez Bankası Başkanı Sethaput Suthiwartnarueput tarafından imzalandı.

Anlaşma kapsamında 70 milyar Çin yuanı (yaklaşık 9,81 milyar dolar) karşılığında 370 milyon Tayland bahtı takas edilebilecek.

Metinde, anlaşmanın Çin ile Tayland arasında parasal ve mali işbirliğini güçlendirmeyi, ikili ticaret ve yatırımları kolaylaştırmayı ve finans piyasalarının istikrarına katkı sağlamayı hedeflediği vurgulandı. Ayrıca anlaşmada karşılıklı rızayla uzatma opsiyonu bulunduğu belirtildi.

Tarihçe

Söz konusu anlaşma ilk kez 2014 yılında imzalanmış; daha sonra 2018'de 3 yıllığına, 2021'de ise 5 yıllığına yenilenmişti. Bu son yenileme de yine 5 yıllığına yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selçuk Geçer bombayı patlattı! Parasını buna yatıranın dünyası başına yıkılacak
2
Emekli zammında sürpriz rakam ayyuka çıktı! 4A 4B emeklileri zil takıp oynayacak
3
Hisarcıklıoğlu: UYUM'a 7,5 Milyon Dosya — Trabzon'da Arabuluculuk Merkezi Açıldı
4
Ona yatırım yapanlar eyvah eyvah diyecek! O tarihte paraşütsüz çakılacak
5
Fethiye'de Karaot Plajı'nda Orman Yangını Hızlı Müdahaleyle Söndürüldü
6
Hatay Havalimanı 1 Eylül'de açılıyor: Seferler 21'den 49'a çıkıyor
7
Halkbank'tan Bodrum iddialarına yalanlama: Genel Müdür iddiası gerçeğe aykırı

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri