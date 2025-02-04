Çin, Trump'ın Tarife Artışına Yanıt Olarak Ek Gümrük Vergisi Uyguluyor

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye yönelik uyguladığı gümrük tarifelerine karşılık, bazı ABD ürünlerine ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Pekin yönetimi, ABD'den ithal edilen ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetler için %10, kömür ve doğal gaz ithalatı için ise %15 ek gümrük vergisi uygulayacak.

Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu ek vergiler 10 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek. Ayrıca Ticaret Bakanlığı, tungsten, tellür, bizmut ve molibden gibi kritik madenlerin ABD'ye ihracatının kontrol altına alınacağını duyurdu.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, ABD'li teknoloji şirketi Google'a karşı antikantrek düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle bir soruşturma başlattı.

Beyaz Saray, Trump'ın 1 Şubat'ta imzaladığı kararnamede Çin'den gelen ürünlere %10 ek gümrük vergisi uygulandığını ve bu kararın gerekçeleri arasında Çin yönetiminin sentetik afyon hammaddesi fentanil kontrolündeki başarısızlığına dikkat çekildiğini belirtti. Ayrıca, Çin'in fikri mülkiyet hırsızlığı ve zorla teknoloji transferinin yanı sıra düzensiz göç artışı gibi konular da ek verginin sebepleri arasında gösterildi.

Trump, Kanada ve Meksika'ya uygulanan %25 gümrük vergisinin yürürlüğünü ertelediğini belirtse de, Çin'e yönelik herhangi bir erteleme yapılmadı.