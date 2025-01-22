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Çin ve Sri Lanka Yeni Döviz Takas Anlaşmasını İmzaladı

Çin, Sri Lanka ile döviz takas anlaşmasını yenileyerek ticarette yerel para birimlerini kullanma imkanı sağladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 21:02
Çin ve Sri Lanka Yeni Döviz Takas Anlaşmasını İmzaladı

Çin ve Sri Lanka Arasındaki Döviz Takas Anlaşması Yenilendi

Çin, Sri Lanka ile ikili ticarette ve alışverişlerde yerel para birimlerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla 2021 yılında imzalanan döviz takas anlaşmasını yeniledi. İki ülke merkez bankalarının yaptığı ortak açıklamaya göre, üç yıllık süresi olan yeni anlaşma ile birlikte 10 milyar Çin yuanı (yaklaşık 1,4 milyar dolar), Sri Lanka rupisi karşılığında takas edilebilecek.

Karşılıklı Ticaret ve Yatırımların Teşviki

Anlaşma, karşılıklı uzlaşma ile uzatma opsiyonuna da sahip. Bu yeni gelişmenin, Çin ile Sri Lanka arasındaki mali işbirliğini güçlendirmek, ayrıca karşılıklı ticaret ve yatırımları teşvik etmek için önemli olduğu vurgulandı.

Kuşak ve Yol Girişimi Kapsamındaki Projeler

Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında önemli bir durak olan Sri Lanka, son yıllarda birçok altyapı projesine ev sahipliği yapıyor. Bu projeleri gerçekleştiren Çinli şirketler, ülkedeki gelişmenin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Mali Krizler ve Kredi Sağlayıcılığı

Ayrıca, Sri Lanka'nın dış borçlarından kaynaklanan mali krizleri nedeniyle, Çin bu ülkeye önemli bir kredi sağlayıcı konumunda. Bu durum, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da derinleşmesine olanak tanıyor.

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