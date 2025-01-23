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Çin, Yatırım Fonları ve Sigorta Şirketlerine Hisse Senedi Yatırımı Şartı Getirdi

Çin, yatırım fonları ve özel sigorta şirketlerine, ana karadaki borsalarda hisse senedi yatırımı zorunluluğu getirdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 18:40
Çin, Yatırım Fonları ve Sigorta Şirketlerine Hisse Senedi Yatırımı Şartı Getirdi

Çin, borsalara orta ve uzun vadeli fon sağlamak amacıyla yatırım fonları ve özel sigorta şirketlerine yeni bir düzenleme getirdi. Artık, bu kuruluşların Çin ana karasındaki borsalarda işleme açılan A-sınıfı hisselere yatırım yapmaları zorunlu hale geldi.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu Başkanı Vu Çing, yaptığı açıklamada, borsada halka arz işlemleri yürüten yatırım fonlarının, geçen 3 yıl içinde A-sınıfı hisselere olan yatırımlarını en az yüzde 10 artırma yükümlülüğünde olduğunu bildirdi.

Özel sigorta şirketleri de bu yıl itibariyle yıllık prim gelirlerinin yüzde 30'unu hisse senedi piyasalarına yönlendirmek zorunda kalacak. Vu, bu plan sayesinde her birkaç yüz milyar yuan değerinde uzun vadeli fonun A-sınıfı hisselere yönlendirilmesinin sağlanacağını ifade etti.

Vu ayrıca, "Plan kapsamındaki tedbirlerin uygulanması, orta ve uzun vadeli fonların sermaye ortaklıklarına aktarılmasını, yatırım ölçeğinin genişletilmesini ve sermaye piyasasındaki fon arzı ile yapısının iyileştirilmesini sağlayacaktır" dedi.

ABD’de hane halkının varlıklarının yaklaşık yüzde 30’u hisse senedi yatırımlarına yönelirken, Çin’de bu oran yüzde 5'ten az. Çin hükümeti, emeklilik ve sigorta fonlarından yapılacak aktarımlar ile orta ve uzun vadeli yatırımları artırmayı, hisse senedi piyasalarını daha istikrarlı hale getirmeyi hedefliyor.

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