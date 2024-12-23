Çinli Kaishan Group İzmir'de Kompresör Üretimi İçin Yatırım Yapıyor

Çinli Kaishan Group İzmir Yatırımı İçin İncelemelerde Bulundu

Dünyanın en büyük kompresör üreticilerinden biri olan Kaishan Group, İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) gerçekleştireceği yeni yatırım için incelemelerde bulundu. Kaishan Group Yönetim Kurulu Başkanı Cao Ke Jian, 20 bin metrekarelik alanda inşa edecekleri tesisin, ilk aşamada 200'den fazla istihdam sağlamasını hedeflediklerini açıkladı.

Yedek Parça Üretime Planları

Cao, üretim süreçlerinin gerektirdiği ekipman tedariğini Türkiye'den sağlama niyetinde olduklarını belirtti. İZBAŞ'ta yapmak istedikleri yatırımların Türkiye'deki yasalar ve serbest bölge mevzuatına uygun olarak devam edeceğini vurgulayan Cao, ayrıca jeotermal enerji alanında Manisa'nın Salihli ve Alaşehir ilçeleri ile Çanakkale'de büyüme planları olduğunu duyurdu.

İzmir'in Avantajları

Cao Ke Jian, İzmir’in sunduğu yatırım ortamı ve ikliminin kendilerine büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. “İZBAŞ, kusursuz altyapısı, profesyonel ekibi ve liman altyapısına yakınlığı ile bizim için tercih sebebi oldu.” diyerek, burada üretecekleri kompresörlerin yüzlerce komponentten oluşacağını belirtti.

Cao, ayrıca, 2026 yılına kadar fabrikalarını devreye almak istediklerini ve yedek parça üretim hedefi ile istihdamı 500 kişiye taşımayı planladıklarını dile getirdi.

İZBAŞ Yönetiminden Destek Mesajı

İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, Çin sermayeli şirketlerin Türkiye’ye olan yatırım ilgisinin arttığını belirtti. Sevimli, “Kaishan’ın yatırım kararı, bölgemize ve Türk ekonomisine duyduğu güvenin en somut göstergesi.” ifadesinde bulundu. Yenilenebilir enerji sektörünün ekipman üretiminde kümelenme merkezi olma vizyonlarının, Kaishan'ın yatırım kararında etkili olduğunu da sözlerine ekledi.

Dünyanın en büyük kompresör üreticilerinden Çin merkezli Kaishan Group'un yöneticileri, İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) 20 bin metrekare alanda tesis inşa edecekleri bölgede incelemelerde bulundu.

Dünyanın en büyük kompresör üreticilerinden Çin merkezli Kaishan Group'un yöneticileri, İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) 20 bin metrekare alanda tesis inşa edecekleri bölgede incelemelerde bulundu.