DOLAR
35,22 -0,05%
EURO
36,72 -0,01%
ALTIN
2.965,75 0,08%
BITCOIN
3.385.880,31 -0,66%

Çinli Kaishan Group İzmir'de Kompresör Üretimi İçin Yatırım Yapıyor

Kaishan Group, İzmir'de 20 bin metrekarelik alanda tesis inşa edecek, 200 istihdam sağlayacak.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 13:13
Çinli Kaishan Group İzmir'de Kompresör Üretimi İçin Yatırım Yapıyor

Çinli Kaishan Group İzmir Yatırımı İçin İncelemelerde Bulundu

Dünyanın en büyük kompresör üreticilerinden biri olan Kaishan Group, İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) gerçekleştireceği yeni yatırım için incelemelerde bulundu. Kaishan Group Yönetim Kurulu Başkanı Cao Ke Jian, 20 bin metrekarelik alanda inşa edecekleri tesisin, ilk aşamada 200'den fazla istihdam sağlamasını hedeflediklerini açıkladı.

Yedek Parça Üretime Planları

Cao, üretim süreçlerinin gerektirdiği ekipman tedariğini Türkiye'den sağlama niyetinde olduklarını belirtti. İZBAŞ'ta yapmak istedikleri yatırımların Türkiye'deki yasalar ve serbest bölge mevzuatına uygun olarak devam edeceğini vurgulayan Cao, ayrıca jeotermal enerji alanında Manisa'nın Salihli ve Alaşehir ilçeleri ile Çanakkale'de büyüme planları olduğunu duyurdu.

İzmir'in Avantajları

Cao Ke Jian, İzmir’in sunduğu yatırım ortamı ve ikliminin kendilerine büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. “İZBAŞ, kusursuz altyapısı, profesyonel ekibi ve liman altyapısına yakınlığı ile bizim için tercih sebebi oldu.” diyerek, burada üretecekleri kompresörlerin yüzlerce komponentten oluşacağını belirtti.

Cao, ayrıca, 2026 yılına kadar fabrikalarını devreye almak istediklerini ve yedek parça üretim hedefi ile istihdamı 500 kişiye taşımayı planladıklarını dile getirdi.

İZBAŞ Yönetiminden Destek Mesajı

İZBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli, Çin sermayeli şirketlerin Türkiye’ye olan yatırım ilgisinin arttığını belirtti. Sevimli, “Kaishan’ın yatırım kararı, bölgemize ve Türk ekonomisine duyduğu güvenin en somut göstergesi.” ifadesinde bulundu. Yenilenebilir enerji sektörünün ekipman üretiminde kümelenme merkezi olma vizyonlarının, Kaishan'ın yatırım kararında etkili olduğunu da sözlerine ekledi.

Dünyanın en büyük kompresör üreticilerinden Çin merkezli Kaishan Group'un yöneticileri, İzmir...

Dünyanın en büyük kompresör üreticilerinden Çin merkezli Kaishan Group'un yöneticileri, İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) 20 bin metrekare alanda tesis inşa edecekleri bölgede incelemelerde bulundu.

Dünyanın en büyük kompresör üreticilerinden Çin merkezli Kaishan Group'un yöneticileri, İzmir...

Dünyanın en büyük kompresör üreticilerinden Çin merkezli Kaishan Group'un yöneticileri, İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) 20 bin metrekare alanda tesis inşa edecekleri bölgede incelemelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eflani Hindisi Yeni Yılda Pazarda! Fiyatlar 550-600 Lira
2
Audi Brüksel Fabrikası Çalışanlarından Protesto Gösterisi
3
TARPOL Sektörel Araştırmalar Raporu Toplantısı: Tarımda Yeni Dönem
4
ECB Başkanı Lagarde: Yüzde 2 Enflasyon Hedefine Yaklaşıyoruz
5
İstanbul Piyasalarında Gün Ortası Verileri: Dolar ve Avro Fiyatları, BIST 100 Endeksi
6
GYODER ve STK'lar İnşaat Sektöründeki İş Gücü Sorunlarını Değerlendirdi
7
Çinli Kaishan Group İzmir'de Kompresör Üretimi İçin Yatırım Yapıyor

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek