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Cisco, İş Gücünün Yüzde 7'sini Azaltacağını Açıkladı

Cisco, küresel iş gücünü yüzde 7 azaltarak yeniden yapılanma sürecine girecek.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 23:55
Cisco, İş Gücünün Yüzde 7'sini Azaltacağını Açıkladı

Cisco'dan Çarpıcı Yeniden Yapılanma Hamlesi

ABD merkezli Ağ Teknolojileri Şirketi Cisco, global çapta iş gücünü %7 oranında azaltacağını duyurdu. Şirket, bu kararının arkasında önemli büyüme fırsatlarına yatırım yapma ve verimliliği artırma hedefinin bulunduğunu belirtti.

Yeniden Yapılanma Planı

Cisco, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile paylaştığı bildiriminde, iş gücünün azaltılmasıyla ilgili yapılan planların detaylarına da yer verdi. Şirketin bu süreçte kıdem ve fesih tazminatı gibi kalemler nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolar giderle karşılaşacağı tahmin ediliyor.

Önceki Yeniden Yapılandırma Çabaları

Şirket, daha önce de bu yılın şubat ayında organizasyonundaki değişiklikleri duyurarak, temel öncelikli alanlara daha fazla yatırım yapılacağının altını çizmişti. O dönemdeki planların şirketin iş gücünün yaklaşık %5'ini etkileyeceği belirtildi.

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