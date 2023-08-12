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Citroen indirimin kralını yaptı! Bu modeli sadece 399 bin TL'ye alıcılarını bekliyor

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Citroen indirimin kralını yaptı! Bu modeli sadece 399 bin TL'ye alıcılarını bekliyor
Araç hayali kuranlara Citroen müjdesi! Fiyatlar 399 bin TL'ye düştü! Tüm detaylar haberimizde.

Araç araştırması yapan vatandaşlar markaların indirimli fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Citroen dev kampanya başlattı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CITROEN MODELLERİ 399 BİN TL'YE DÜŞÜRDÜ

Citroen tarafından yapılan duyuruya göre Ağustos ayı fiyat listesi belli oldu. Ami One Electric, Ami Buggy modelleri epey ilgi gören marka elektrikli araç satışlarında yükseliş yaşamaya devam ediyor. Son dönemlerde yüzde 100 elektrikli olan Ami modellere ilgi de artmaya başladı. Akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ettikçe elektrikli araçlar daha çok talep görüyor. Citroen Ami modellere Citroen My Ami Buggy isimli bir model daha eklendi. Araç fiyatının 7 bin 790 Euro ve 10 bin 490 Euro arasında satışa çıkması bekleniyor. 

citroen my ami buggy model fiyatları

Türkiye'de ise aracın online satışları başladı. Ami modelin standart modeli 369 bin TL'ye, My Ami Buggy model ise 399 bin TL'ye satışa başlayacak. Yeni modelde metal borular kapıların yerini alacak. Aynı zamanda Mehari ya da yumuşak gri kumaş açılabilir tavan olacak. Koruyucu ve su geçirmez UV ışınlarına karşı koruyucu olan bu açılabilir kumaş sürücülere de epey avantaj sağlayacak. Kumaş tavan çıtçıtlar yardımıyla tavana sabitlenebilecek. My Ami Buggy model araçlar tek seferde yüzde 100 doldurulduktan sonra 75 km uzağa gidebilecek. Doğa içinde rahatlıkla kullanılması için tasarlanan yeni model 5.5 kWh kapasite bataryaya sahip. 220 Volt standart prizlerde 3 saatte tamamen şarjı dolan araçlarla birlikte özel şarj istasyonu arayışı da sona erecek. 

Ekonomi
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