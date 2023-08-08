Çocuğu ilkokul, ortaokul, liseye giden ailelere müjde! 1300 TL'lik çocuk yardımı başvuruları açıldı

Okula giden çocukların ailelerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Açıklamaya göre, çocuğu okula gidecek ailelere tek seferlik olarak 1300 TL kırtasiye yardımı yapılacak. Bu destek için başvurular başladı. İşte detaylar...





ÇOCUĞU OKULA GİDEN AİLELER İÇİN TEK SEFERLİK 1300 TL ÖDEME DESTEĞİ

Son dakika haberi: Çocuğu okula gidecek ailelere yönelik olarak her çocuk için 1300 TL ödeme yapılacak. Bu ödemeler PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan bu destek, her yıl verilen eğitim öğretim ödeneğinin bu yıl da devam edeceğini açıklıyor. Çocuk başına verilecek kırtasiye yardımı için detaylar da netleşti. Aileler, bu ödemeyle çocuklarının okula başlangıcında kırtasiye masraflarını daha rahat karşılayabilecekler. Bu açıklama, okula giden çocukların aileleri için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İşte diğer ayrıntılar...





Çocukların eğitimine destek olmak amacıyla sağlanan kırtasiye yardımına ilişkin başvuru şartları ve detaylar netleşti. Açıklamaya göre, kırtasiye yardımı alabilmek için belirli bir kriteri karşılayan hanelere ödeme yapılacak. Bu kriter, hane gelirinin kişi başına düşen aylık asgari ücretin üçte birinden daha düşük olması olarak belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının okul ihtiyaçlarının karşılandığına dair bilgi verildi. Bu yardımdan yararlanabilmek için, 3294 sayılı Kanun kapsamında yer alan sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler veya sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan haneler başvurabilir.

Açıklamada ayrıca, kırtasiye yardımının 4 çocuğa kadar ödeneceği ve ödemelerin PTT üzerinden yapılacağı belirtildi. Başvuru yapmaya hak kazanan aileler, kimlikleri ile PTT şubelerine giderek ödemelerini alabilecekler. Bu adım, çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamak için ihtiyaç sahibi ailelere yönelik önemli bir destek olarak değerlendiriliyor. Bu yardım sayesinde, eğitim öğretim döneminde kırtasiye masraflarının daha kolay bir şekilde karşılanması amaçlanıyor.