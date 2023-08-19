Çocuğu ilkokul, ortaokul, liseye giden ailelere müjde! Başvurana 1300 TL kırtasiye yardımı verilecek

Yaklaşan yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önemli bir destek haberini duyurdu. Öğrencilerin eğitim masraflarına katkı sağlamak amacıyla, bakanlık ilgili şartları taşıyan tüm öğrencilere tek seferlik kırtasiye yardımı yapacak. Bu haber, aileler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.



Sosyal devlet anlayışının gereği olarak faaliyet gösteren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala büyük bir destek adımı attı. Özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden aileleri desteklemeyi hedefleyen bakanlık, çocuklarını okula gönderirken maddi sıkıntı yaşayan ailelere kırtasiye yardımında bulunacak. Bu yardımdan yararlanabilmek için belirli şartların sağlanması gerekiyor.

KIRTASİYE YARDIMI ŞARTLARI





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destekler arasında önemli bir yer tutan kırtasiye yardımı, ekonomik zorluklar içerisindeki ailelerin okula giden çocuklarını desteklemeyi amaçlıyor. Bu yardım, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) modeli çerçevesinde sunuluyor ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının okula başlamasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu kırtasiye yardımı, yılda bir kez olmak üzere PTT veya bakanlık ile iş birliği içerisinde olan diğer banka hesaplarına aktarılıyor. Bu yıl için yardım tutarının bin 300 TL olarak tahmin edildiği belirtiliyor.

Kırtasiye yardımından faydalanabilmek için ailelerin belirli şartları sağlamaları gerekiyor. Aylık hane geliri asgari ücretin üçte birinden az olan aileler, başvuru yaparak bu yardımdan yararlanabiliyorlar. Başvurular, e-Devlet sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirilebiliyor. Bu süreçte ibraz edilmesi gereken belgeler arasında çocuğun ve velinin T.C. kimlik numaraları, çocuğun öğrenci belgesi, velinin gelir belgesi veya işsiz olduğunu gösteren SGK belgesi, ailenin ikamet belgesi ve nüfus kayıt örneği, kiracı aileler için kira sözleşmesi veya ev sahibi aileler için tapu fotokopisi, veli için İŞKUR kayıt belgesi ve muhtarlık tarafından düzenlenmiş fakirlik belgesi bulunuyor.