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Çocuğu okula giden ailelere kesenin ağzı açıldı! Bu şart varsa binlerce lira alabilirsiniz

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Çocuğu okula giden ailelere kesenin ağzı açıldı! Bu şart varsa binlerce lira alabilirsiniz
Devlet destek ödemeleri okula devam eden öğrenciler için de geçerlidir. Aile bu yönde çok yardım alıyor. İdari yardım talebi nasıl işlenir? İşte detaylar..

Devletten yardım alan kişiler Ağustos ayına kadar ödeme miktarını ve devam eden ödemenin durumunu öğrenmek istiyor. Ağustos ayında yardım ödemeleri konusunun devam edip etmeyeceği, bu yardımın ne kadar olacağı gündemde olan en önemli konulardan biri. Bu soruların cevapları, önceden belirlenmiş bir maaş artışı ve bu artışın yan haklar üzerindeki etkisinden kaynaklanmaktadır.

Maaş zammı kapsamında dar gelirli ailelerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çeşitli destekler de artırıldı. Bu ücret artışları Kamu Hizmeti Maaş Faktörü temel alınarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Sosyo-ekonomik yardım (SED) ödenekleri de arttı.

BAKANLIK AÇIKLADI

Çocuğu okula giden ailelere kesenin ağzı açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak göreve gelen Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayı SED yardımının ödeneceğini açıkladı. Göktaş, SED'in yardımlarının ailenin temel ihtiyaçlarını ve aynı zamanda da çocukların eğitim masrafları durumunu karşıladığını anlattı. Bakan Göktaş, Temmuz ayında toplam 584.118.187 TL SED ödemesi yapıldığını söyledi.

Her belediyeye sağlanan çeşitli sübvansiyonların memur maaş katsayısına göre artırıldığı, bu durumun SED desteğini de etkilediği bildirildi. Bakan Göktaş, SED'in yaptığı yardımların personel maaşlarına yapılan artışla orantılı olarak artırılarak toplam 584.118.187 TL ödendiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, aileleri bir arada tutmak ve çocukları iyi yetiştirmek için SED desteği vermektedir. Temmuz ayı içerisinde 165.201 çocuk bu yardımdan yararlandı. Devam eden ve yaygınlaşan yardımlar, özellikle ihtiyaç sahibi ailelere yönelik önemli gelişme olarak görülüyor.

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