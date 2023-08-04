  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Finans

  4. Çocuğu olan aileler devlet yardımını kapacak! Tek seferlik 4.350 TL'yi kaçıran dizlerini dövecek

Çocuğu olan aileler devlet yardımını kapacak! Tek seferlik 4.350 TL'yi kaçıran dizlerini dövecek

Yayınlanma:
Çocuğu olan aileler devlet yardımını kapacak! Tek seferlik 4.350 TL'yi kaçıran dizlerini dövecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan çocuklar için müjde! Dar gelirli ailelere destek ödemeleriyle çocukların eğitim masrafları hafifliyor. Yeni düzenleme ile aylık 4350 TL nakit desteği müjdesi verildi. İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere destek ödemelerine devam ediyor. Özellikle çocuklarını okutan aileler için önemli bir müjde verildi. Bakanlık, çocuğu okula giden ailelere yönelik aylık 4350 TL nakit desteği ödemesi yapacağını duyurdu.

BAVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

1

Sosyal destek programları kapsamında yapılan ödemeler, ailelerin yaş, ekonomik durum ve özel ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmektedir. Bu yardımlar sadece maddi destek sağlamayı hedeflememekte, aynı zamanda kişilerin sosyal hayata katılımlarını da desteklemeyi amaçlamaktadır.

Son düzenlemeye göre, okul öncesi (ana sınıfı) çocuklar için yapılan ödeme 2.059 TL'den 2.421 TL'ye, ilköğretim çağındaki çocuklar için 3.090 TL'den 3.632 TL'ye, ortaokul çağındaki çocuklar için ise 3.295 TL'den 3.874 TL'ye yükseltilmiştir. Yükseköğretim (üniversite) düzeyindeki çocuklar için sağlanan destek ödemesi de 3.078 TL'den 4.358 TL'ye çıkarılmıştır.

Sosyal yardımlardan faydalanmak isteyenler, başvurularını ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapabilecekleri gibi e-devlet üzerinden de kolayca tamamlayabileceklerdir. Bu sayede desteklere erişim süreci daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecektir.

Ekonomi
Paraya sıkışan kimseden borç istemesin! O banka akıllı telefonu olana 10.000 TL'yi trink ödüyor
Paraya sıkışan kimseden borç istemesin! O banka akıllı telefonu olana 10.000 TL'yi trink ödüyor
Ayçiçek yağı stoklarını hazır edin! Yeni fiyatı cepleri yakacak: Zam sinyali verildi
Ayçiçek yağı stoklarını hazır edin! Yeni fiyatı cepleri yakacak: Zam sinyali verildi
Borsa'da parası olan kemerlerini bağlasın! Ünlü ekonomist 8000'i göreceği günü ağzından kaçırdı!
Borsa'da parası olan kemerlerini bağlasın! Ünlü ekonomist 8000'i göreceği günü ağzından kaçırdı!
Toplu taşımaya bir zam daha! Fiyatı duyan tabana kuvvet diyor: Adana'da toplu taşıma zammı!
Toplu taşımaya bir zam daha! Fiyatı duyan tabana kuvvet diyor: Adana'da toplu taşıma zammı!
Altını olanın nefesi kesilecek! Çeyrek altının 2300 TL birden fırlayacağı tarihi verdi!
Altını olanın nefesi kesilecek! Çeyrek altının 2300 TL birden fırlayacağı tarihi verdi!
TOKİ kira ödeme devrini bitiriyor! Ayda 4000 TL'ye 2+1 3+1 evler sizin olacak: O illere müjde verildi
TOKİ kira ödeme devrini bitiriyor! Ayda 4000 TL'ye 2+1 3+1 evler sizin olacak: O illere müjde verildi
Her şeyin fiyatı bir anda düşecek! Bakan Şimşek'ten 83 milyonu rahatlatan tarihi verdi
Her şeyin fiyatı bir anda düşecek! Bakan Şimşek'ten 83 milyonu rahatlatan tarihi verdi