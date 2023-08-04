Çocuğu olan aileler devlet yardımını kapacak! Tek seferlik 4.350 TL'yi kaçıran dizlerini dövecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere destek ödemelerine devam ediyor. Özellikle çocuklarını okutan aileler için önemli bir müjde verildi. Bakanlık, çocuğu okula giden ailelere yönelik aylık 4350 TL nakit desteği ödemesi yapacağını duyurdu.

BAVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Sosyal destek programları kapsamında yapılan ödemeler, ailelerin yaş, ekonomik durum ve özel ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmektedir. Bu yardımlar sadece maddi destek sağlamayı hedeflememekte, aynı zamanda kişilerin sosyal hayata katılımlarını da desteklemeyi amaçlamaktadır.

Son düzenlemeye göre, okul öncesi (ana sınıfı) çocuklar için yapılan ödeme 2.059 TL'den 2.421 TL'ye, ilköğretim çağındaki çocuklar için 3.090 TL'den 3.632 TL'ye, ortaokul çağındaki çocuklar için ise 3.295 TL'den 3.874 TL'ye yükseltilmiştir. Yükseköğretim (üniversite) düzeyindeki çocuklar için sağlanan destek ödemesi de 3.078 TL'den 4.358 TL'ye çıkarılmıştır.

Sosyal yardımlardan faydalanmak isteyenler, başvurularını ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapabilecekleri gibi e-devlet üzerinden de kolayca tamamlayabileceklerdir. Bu sayede desteklere erişim süreci daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecektir.