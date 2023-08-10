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Çocuklu aileler 1300 TL yardım alabilir! Başvuru şartlarına uyana Bakanlık ödeyecek

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Çocuklu aileler 1300 TL yardım alabilir! Başvuru şartlarına uyana Bakanlık ödeyecek
Çocuklu ailelere müjdeli haber verildi! 1.100 TL ödemeler başladı! Başvuruları kaçırmayın! Tüm detaylar haberimizde.

Çocuklu aileler için PTT aracılığıyla yapılan sosyal destek ödemeleri merakla araştırılıyor. 1100 TL ödemeler başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇOCUKLU AİLELERE 1100 TL DESTEKLER BAŞLADI

Çocuklu aileler PTT aracılığıyla 1100 TL ödemelerini almaya başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok alanda sağlanan sosyal destek hizmetleri kapsamında doğum yardımları da başladı. Doğum yardımları bir kerelik olmak üzere anneye verilen bir ödemedir. 

çocuklu ailelere destek ödemeleri başladı

Ödemelerden faydalanmak için doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra yapılmış olması gerekiyor. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması da gerekiyor. Başvuru işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor ve hak sahipleri ödemelerini PTT üzerinden alabiliyor. 

Ekonomi
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