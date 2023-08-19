Çocuklu aileler elini çabuk tutsun: 3 bin 571 TL ödemeler başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destek olmaya devam ediyor. Çocuğu olan vatandaşlara tam 3 bin 571 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇOCUĞU OLAN AİLELERE ÖDEME MÜJDESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli vatandaşlara birçok farklı alanda sosyal destek ödemelerini sürdürüyor. Yapılan son açıklamalara göre şartları taşıyan ve çocuğu olan ailelere aylık 3 bin 571 TL ödeme yapılacak. Ağustos ayında ödemeler için 565 milyon TL bütçe ayrıldığı da öğrenimdi. Bakanlık çocukların kalitelerini artırarak sağlıklı bireyler olmaları için çalışmalarına devam ettiğini belirtti.





Aylık ödemelerden maddi destek görmeleri halinde ailesi ya da yakınının yanında kalabilecek çocuklar, maddi destek görmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek çocuklar, iş ve meslek edinme kurslarına devam eden ve destek görmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek gençler, doğal afet ya da hastalık ve kaza gibi durumlar sonrasında temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelerin çocukları veya ameliyat ihtiyacı olan ya da vefat eden ailelerin çocukları faydalanabilecek. Bakanlık tarafından aylık olarak sağlanacak ödemelere e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla başvuru yapılabilecek.