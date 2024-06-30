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Çocuklu annelere devletten 33.000 TL ek ödeme! SGK bu şarta göre tüm annelere verecek

SGK, annelerin doğum izni dönemlerinde alacakları iş göremezlik ödeneklerinde yeni düzenlemeler yaptı.

Yayın Tarihi: 30.06.2024 00:07
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 00:07
Çocuklu annelere devletten 33.000 TL ek ödeme! SGK bu şarta göre tüm annelere verecek

SGK, anneler için doğum izni döneminde sağlanan mali destekleri yeniden düzenledi. Yeni düzenlemeyle, Temmuz ayı itibarıyla uygulanacak olan iş göremezlik ödeneğinin minimum miktarı, brüt maaşa bağlı olarak 33.387 Türk Lirası olarak ayarlandı.

Yeni Doğum İzni Ödeme Düzenlemesi:

  •   13.414,50 TL brüt maaş alanlar için 33.387,20 TL tutarında ödeme,
  •   13.500,00 TL brüt maaş için 33.600,00 TL ödeme yapılacak,
  •   14.000,00 TL brüt maaşa karşılık 34.844,44 TL ödeme öngörülüyor,
  •   15.000,00 TL brüt maaşa 37.333,33 TL ödeme belirlendi,
  •   16.000,00 TL brüt maaş için 39.822,22 TL ödeme planlandı,
  •   17.000,00 TL brüt maaşa 42.311,11 TL ödeme yapılması kararlaştırıldı,
  •   18.000,00 TL brüt maaşa istinaden 44.800,00 TL ödeme,
  •   19.000,00 TL brüt maaş için 47.288,89 TL ödeme,
  •   20.000,00 TL brüt maaşa 49.777,78 TL ödeme,
  •   21.000,00 TL brüt maaş için 52.266,67 TL ödeme yapılacak.

çalışan annelere destek

Doğum İzni Ödeneği İçin Gerekli Koşullar ve Başvuru Adımları

SGK tarafından sağlanan doğum izni ödeneğinden faydalanabilmek için, geçtiğimiz yıl boyunca en az 90 gün boyunca sigorta kapsamında çalışmış olmanız şarttır. Başvurularınızı, SGK'nın internet sitesi ya da e-Devlet üzerinden dijital ortamda gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzun değerlendirilmesi için sunmanız gereken evraklar arasında nüfus cüzdanı, işe başlama bildirgesi ve doğum belgesi bulunmaktadır.

Doğum izni ödenekleri, iznin başlamasını takip eden ilk ay içerisinde genellikle ödenir. Başvurunuzu, doğum öncesinde ya da doğum tarihinden itibaren en fazla iki yıl içinde yapmanız gerekmektedir.

SGK'nın revize ettiği bu yeni ödeme düzeni, annelere maddi destek sağlayarak, onların doğum dönemlerinde yanlarında olmayı amaçlamaktadır.

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