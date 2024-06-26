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Çok sayıda emeklilere kötü haber geldi! Zamlı da zamsız da emekli maaşı alamayacaklar

SGK'dan milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli uyarı! Belirtilen bu durumu yaşayan emeklilerin maaşları anında kesilecek. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 26.06.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 23:38
Çok sayıda emeklilere kötü haber geldi! Zamlı da zamsız da emekli maaşı alamayacaklar

Türkiye’de emekli sayısı 17 milyona ulaşmış durumda ve SGK'dan emeklilere yönelik önemli bir uyarı geldi. Yapılan denetimlerde 50.000 kişinin sahte sigortalılıkla emekli olduğu tespit edilerek maaşları kesildi. SGK uzmanları, tüm emeklilere hizmet dökümlerini kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Bu kritik detay tespit edildiğinde, emekli maaşları anında kesiliyor.

Geçtiğimiz yıl EYT düzenlemesinin hayata geçmesiyle yaklaşık 2 milyon kişi erken emekliliğe hak kazandı ve Türkiye’deki toplam emekli sayısı 16 milyonu aştı. Ancak artan emekli sayısı, devlet bütçesi üzerinde büyük bir yük oluşturdu. Bu nedenle SGK, emekli maaşı alan vatandaşları titizlikle incelemeye başladı. Özellikle sahte sigortalılıkla emekli olanların maaşları hemen kesiliyor. Şu ana kadar 50.000 kişinin sahte sigortalı olduğu tespit edildi.

EMEKLİ SAYISI 17 MİLYONU BULDU

para emekli

SGK’nın bütçesi, artan emekli sayısıyla birlikte emekli maaşlarını ödemekte yetersiz kalmaya başladı. Bu sebeple SGK, usulsüzlükle emekli olan kişilerin peşine düştü. Yapılan incelemelerde şu ana kadar 50.000 sahte sigortalı tespit edildi.

Denetimler ve cezalar hız kesmeden devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SGK uzmanı Ali Tezel, “EYT ile 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında olanları emekli etmişlerdi. Örneğin, 1998 yılında ilk defa SSK’lı olan birine ‘5 bin 975 gün ödeyeceksin’ dediler. Eksik kalan günleri SSK’lı ödeyerek isteğe bağlı ödeme imkanını kaldırdılar. O da birilerine rica etti, ‘beni buradan sigortalı göster, sana parasını ödeyeyim’ şeklinde ve böylelikle dolandırıcılıklar başladı” dedi.

SGK uzmanları, sahte sigortalılığın belirlenmesi durumunda emekli maaşlarının anında kesildiğini ve önceki dönemde ödenen tüm maaşların yasal faiziyle birlikte geri talep edildiğini belirtti. Şu ana kadar 50.000 kişinin sahte sigortalı olduğu belirlenirken, uzun yıllar boyunca devletten emekli maaşı alan bazı kişilerin geri ödeme miktarı 500.000 TL'ye kadar yükseliyor.

SGK, usulsüz sigortalılık konusunda sıkı denetimlere devam ederken, uzmanlar vatandaşları hizmet dökümlerini kontrol etmeleri konusunda uyarıyor. Herhangi bir şüpheli işlem tespit edilmesi durumunda SGK'ya kendiliğinden başvurulması, ceza konusunda hafifletici olabiliyor.

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