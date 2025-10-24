ÇOMÜ ev sahipliğinde 9. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Çanakkale'de başladı

Çanakkale'de başlayan 9. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, akademi, kamu ve sektör temsilcilerini buluşturdu; Osman Boyraz, Türkiye'nin lojistik üs konumunu vurguladı.

Açılışta hedef: Yerelde üretip, küreselde söz sahibi olmak

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde sektör, akademi ve kamu temsilcilerini bir araya getirerek başladı.

"Son 23 yılda ülkemizde yapılan tarihi dönüşümlere hep birlikte şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kara yollarından demir yollarına, limanlardan havalimanlarına, haberleşme altyapısından lojistik ağlarına kadar her alanda Türkiye'yi geleceğe taşıyan büyük yatırımları hayata geçirdik. Bugün yurt dışında 350'yi aşkın noktaya uçuş gerçekleştiren bir hava yolu ağına, Avrupa'yı, Asya'yı birbirine bağlayan kara ve demir yolu koridorlarına, Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e uzanan güçlü bir lojistik altyapısına sahibiz. Bu güçlü altyapı ve stratejik coğrafi konum, ülkemizi uluslararası ulaşım koridorlarının da merkezinde yer alan aktör haline getirmiştir."

Boyraz, Türkiye'nin artık yalnızca bir taşımacılık ülkesi olmadığını, aynı zamanda lojistik üs konumuna yükseldiğini vurguladı.

Stratejik projeler ve kongrenin amacı

Konuşmasında orta koridorun geliştirilmesi, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, Zengezur Koridoru, Kalkınma Yolu Projesi ve Pan Avrupa Koridorları gibi projelerin önemine değinen Boyraz, bu girişimlerin Türkiye'nin küresel lojistik ağlarındaki rolünü güçlendirdiğini söyledi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ise kongreyi yalnızca bilimsel bir toplantı olmaktan öte, bilginin uygulamaya, vizyonun stratejiye dönüştüğü bir paylaşım platformu olarak nitelendirdi.

İki gün sürecek kongreye sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katılıyor; etkinlik, ulaştırma ve lojistik alanındaki güncel politika, proje ve iş birliklerinin tartışılacağı bir zemin sunuyor.

Ulaştırma ve lojistik alanında akademi, kamu ve sektör temsilcilerini bir araya getiren "9. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde başladı.

