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COP29'da Adil Geçiş Vurgusu: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ulusal İklim Planları Önemli

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, ulusal iklim planlarına 'adil geçiş' vurgusu yapılıyor. COP29, bu konudaki beklentileri netleştirmek için bir fırsat sunuyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 10:45
COP29'da Adil Geçiş Vurgusu: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ulusal İklim Planları Önemli

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Adil Geçiş Önemi

Enerji dönüşümünün sosyal ve ekonomik kalkınmayı teşvik eden sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için ulusal iklim planlarının enerji sektörüne yönelik adil geçiş politikalarını içermesi gerektiği belirtiliyor.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında, adil bir enerji geçişi için Ulusal Katkı Beyanlarının (NDC) içermesi gereken unsurları sıralayan bir checklist belgesini paylaştı.

Adil Geçiş Planları Üzerine Öneriler

Belgede, Paris Anlaşması'na taraf ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve iklim etkilerine uyum sağlamaya yönelik iklim eylem planlarında adil geçiş ihtiyacına dikkat çekiliyor. Ülkelerin, her 5 yılda bir güncellemekle sorumlu oldukları NDC'lerinde fosil yakıtları içermeyen, verimli ve yenilenebilir enerji sistemlerine adaletli geçiş yollarını belirlemeleri öneriliyor.

Gelişmiş ülkelerin en geç 2030'a kadar kömürü ve 2035'e kadar doğal gazı aşamalı olarak kaldırmaya dair planlarını devreye alması; gelişmekte olan ülkelerin ise bu fosil yakıtları en geç 2040'a kadar sona erdirmek için planlarını geliştirmesi bekleniyor.

Finansman ve Yatırımcılar İçin Net Sinaller

Belgede, ülkelerin NDC'lerinde kamu fonlarının ve özel finansman için elverişli ortam yaratma yollarına, yenilenebilir enerji geçişini destekleyen yeni teknolojilere yönlendirilecek küçük ölçekli çözümlere dair mali teşvikler sunmalarının, yatırımcılara ve girişimcilere net bir sinyal verebileceği vurgulanıyor.

Çok Düzeyli Planlama ve Yönetişim Önerileri

Ayrıca, ülkelerin enerji dönüşümüne yönelik doğanın korunması amacıyla tesis edilen ekonomik çeşitlendirme ve olumsuz etkileri önlemeye yönelik plan ve tedbirlere de yer verilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ülkelerin çok düzeyli planlama ve yönetişim anlayışını benimseyerek etkilenen grupları süreçlere dahil etmesi öneriliyor.

WWF-Türkiye İklim ve Enerji Programı Müdürü Tanyeli Sabuncu, mevcut NDC'lerin 1,5 derece hedefine ulaşmak için yeterli olmadığını ifade ederek, bu hedef doğrultusunda daha iddialı ve kapsamlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda, enerji sektörünün dünya genelindeki emisyonların yüzde 80'ini oluşturduğuna dikkat çekti.

Sabuncu, COP28'de adil geçiş çalışma programının hayata geçirileceğini belirtirken, ülkeler arasında iklim değişikliği ile mücadelede diyalogların sürmekte olduğunu ve net bir eylem planının oluşturulabilmesi için gerekli müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

COP29'un Önemi

Son olarak, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) tarafından yayımlanan NDC Sentez Raporu, ülkelerin taahhütlerinin küresel emisyonları 2030 itibarıyla yalnızca yüzde 2,6 oranında azaltacağını ortaya koyarken, bu oranın Paris Anlaşması'nın öngördüğü yüzde 43'lük hedeflerden uzak olduğunu gözler önüne seriyor. COP29, gelecekteki NDC'lerin hedeflerini belirlemek adına bir fırsat sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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