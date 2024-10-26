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Creative AI Challenge Başvuruları Başladı

Gençler için düzenlenen Creative AI Challenge'a başvurular 30 Ekim'e kadar açık. Yarışma, yaratıcı projeleri teşvik ediyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 15:02
Creative AI Challenge Başvuruları Başladı

Creative AI Challenge’a Başvurular Açıldı

Vodafone Türkiye destekli Creative AI Challenge, gençlerin yapay zeka ile yaratıcılığını birleştirdiği bir platform sunuyor. Başvurular, 30 Ekim tarihine kadar kabul edilecek.

Yarışma Hakkında

Kapital Medya tarafından düzenlenen bu yarışma, Brand Week Istanbul etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilecek. Gençler, yapay zeka araçlarını kullanarak yaratıcı projeler geliştirme fırsatına sahip olacak.

Kimler Katılabilir?

Dijital sanat, tasarım, veri bilimi ve yazılım gibi çeşitli alanlarda ilgisi olan herkes, yaratıcı videolar oluşturarak projelerini sergileme imkanı bulacak.

Odak Noktası: Sürdürülebilir Çözümler

Yarışma, teknolojiyle sürdürülebilir çözümler üretme ve yaratıcı yetenekleri keşfetme amacını taşıyor. Katılımcılardan geleceğe dair umut verici senaryolar geliştirmeleri bekleniyor.

Ödüller ve Jüri

Yarışmanın kazananları, Brand Week Istanbul etkinliğinde ödüllerini alacak. Projeler, yaratıcı profesyonellerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek olup, en dikkat çekici çalışmalara Samsung Galaxy Z Flip 6 ödülü verilecek.

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