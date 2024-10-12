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CSO DenizBank Konserleri Sanatseverlerle Buluştu

CSO DenizBank Konserleri, Yunan besteci Mikis Theodorakis'in eserleriyle müzikseverleri buluşturdu.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 15:22
CSO DenizBank Konserleri Sanatseverlerle Buluştu

CSO DenizBank Konserleri Sanatseverlerle Buluştu

DenizBank'ın desteklediği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 11 Ekim'de düzenlediği konserle sanatseverlerle bir araya geldi. Bu etkinlikte, Yunan besteci Mikis Theodorakis'in flüt ve orkestra için uyarladığı "Zorbas Süit" adlı eser, Türkiye'de ilk kez seslendirildi.

Konserin Detayları

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre konser, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Flüt repertuvarından tanınmış "Re Majör Flüt Konçertosu" ile başladı. Ardından, Theodorakis'in "Zorbas Süit" eseri ve Piyotr Ilyich Tchaikovsky'nin 5. Senfonisi dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Özel Konuk Sanatçı

Şef Wilson NG yönetiminde gerçekleşen konserde, San Francisco Filarmoni Orkestrası'nın solo flütisti Yubeen Kim, ilk kez CSO ve Ankaralı müzikseverlerle buluştu.

DenizBank'ın ana destekçiliğini üstlendiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 11 Ekim'de...

DenizBank'ın ana destekçiliğini üstlendiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 11 Ekim'de, CSO DenizBank Konserleri'nde sanatseverlerin karşısına çıktı.

DenizBank'ın ana destekçiliğini üstlendiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 11 Ekim'de...

DenizBank'ın ana destekçiliğini üstlendiği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 11 Ekim'de, CSO DenizBank Konserleri'nde sanatseverlerin karşısına çıktı.

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