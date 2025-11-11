ÇTB Heyeti TOBB Zirvesi'nde ABD Pazarına Açılımı Görüştü

Çarşamba Ticaret Borsası heyeti, Ankara'daki TOBB Zirvesi 2025'te kamu ve özel sektörle ABD pazarına açılım ve ihracat fırsatlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 21:58
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 21:58
ÇTB Heyeti TOBB Zirvesi'nde ABD Pazarına Açılımı Görüştü

ÇTB Heyeti TOBB Zirvesi'nde ABD Pazarına Açılımı Görüştü

Zirve ve katılımcılar

Ankara'da TOBB Konferans Salonunda düzenlenen "TOBB Ticaret Merkezleri Hedef Pazar: ABD Zirvesi 2025" etkinliği, Türk firmalarının ABD pazarındaki etkinliğini artırmak, sürdürülebilir ihracata katkı sağlamak ve ABD'deki ticari varlıklarını güçlendirmek amacıyla toplandı.

Etkinliğe TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliği yaparken, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, ABD Büyükelçiliği temsilcileri, kamu kurumları üst düzey yöneticileri ve özel sektör uzmanları katıldı. Çarşamba Ticaret Borsası'nı (ÇTB) temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Yılmaz etkinlikte yer aldı.

TOBB Ticaret Merkezi'nin rolü

Zirvede, yüzde 100 TOBB iştiraki olarak 2021 yılında faaliyete başlayan TOBB Ticaret Merkezi'nin kuruluş amacı, faaliyet alanları ve bugüne kadar elde ettiği sonuçlar ele alındı. Ayrıca Türkiye-ABD ticari ilişkileri, ABD iş ortamı, pazar dinamikleri ile hizmetler ve teknoloji ihracatı potansiyeli gündeme getirildi.

Oturumlar ve stratejik görüşmeler

Program kapsamında düzenlenen oturumlarda, ABD pazarına girmek isteyen Türk firmalarına yönelik stratejiler, ticaret merkezlerinin sunduğu hizmetlerin etkin kullanımı ve ihracatın artırılmasına yönelik işbirliği fırsatları değerlendirildi.

ÇTB'nin temasları ve değerlendirmesi

Çarşamba Ticaret Borsası heyeti, etkinlik süresince hem kamu hem de özel sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirerek bölge iş dünyasının ABD pazarına açılımı ve ihracat fırsatları konusunda detaylı bilgi alışverişinde bulundu.

Zirvenin önemi

Zirve, Türk iş dünyasının küresel rekabet gücünü artırmak ve Türkiye'nin dış ticaretteki etkinliğini sürdürülebilir biçimde geliştirmek adına önemli bir platform niteliği taşıdı.

SAĞDAKİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI BAŞKANI KAZIM YILMAZ

SAĞDAKİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI BAŞKANI KAZIM YILMAZ

