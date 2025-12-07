Çukurova'da Buğday Ekimi Başladı: Kozanlı Çiftçiler Tarlada

Adana'nın Kozan Kozan ilçesinde çiftçiler 50 dönümlük ilk buğday ekimini yaparak sezonu başlattı; maliyet artışı ve kuraklık endişeleri öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 09:44
Çukurova'da Buğday Ekimi Başladı: Kozanlı Çiftçiler Tarlada

Çukurova'da Buğday Ekimi Başladı: Kozanlı Çiftçiler Tarlada

Kozan'da sezonun ilk buğdayı toprağa verildi

Adana'nın Kozan ilçesinde çiftçiler, bu yılki buğday ekimine başladı. 50 dönümlük alanda ilk buğdayı eken üretici Adil Eker, toplam 500 dönüm alanda buğday, mısır ve ayçiçeği üretimi planladıklarını belirtti.

Eker, ekime ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "50 dönüm alanda ilk buğdayı Çukurova topraklarıyla buluşturduk. İlk yağmur yağdı, iki yağmur arasındaki süreçte ekim yapıyoruz. Maliyetler iki katına çıktı. Dönümde 600 kilo verim alırsak bizim için bereketli olur. Kuraklık olursa işimiz zor. Üretmezsek olmaz, üretmezsek ekmek olmaz, emek olmaz."

Üreticilerden Seçkin Diliçıkık ise bölgedeki kuraklığa dikkat çekerek, bazı bölgelerde kullanıldığı iddia edilen "dolu savar" cihazlarının yağışları etkilediğini düşündüklerini söyledi. Diliçıkık, "Çok kurak gidiyor. Benim çocukluğumdaki yağışlar maalesef yok. Yine de üretim için traktörlerimizle tarladayız" dedi.

Çiftçiler, bölgedeki yağış beklentisini fırsat bilerek ekime başlasa da maliyet artışı ve kuraklık endişesi sezonun verimini belirleyici etkenler olarak öne çıkıyor.

ÇUKUROVA’NIN BEREKETLİ TOPRAKLARINDA BUĞDAY TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTU

ÇUKUROVA’NIN BEREKETLİ TOPRAKLARINDA BUĞDAY TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTU

ÇUKUROVA’NIN BEREKETLİ TOPRAKLARINDA BUĞDAY TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTU

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Türkiye'nin Tek Yerli Acil Durum Gıdası ve Suyu Deprem Çantasına Giriyor
2
Kütahya'da Küçükbaş Hayvancılığa 2026 Destek Programı
3
Çukurova'da Buğday Ekimi Başladı: Kozanlı Çiftçiler Tarlada
4
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azalan Cari Açık Ekonomiyi Güçlendiriyor
5
BIST 100 Gün Ortası: Dolar 41,3880 TL, Avro 48,7790 TL
6
BIST 100 Yükseldi: İlk Yarıda %2,07 Artışla 11.527,79
7
TESK Başkanı Palandöken'den Ahilik Haftası Mesajı: Ahilik Mirası Yaşatılıyor

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi