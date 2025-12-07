Çukurova'da Buğday Ekimi Başladı: Kozanlı Çiftçiler Tarlada

Kozan'da sezonun ilk buğdayı toprağa verildi

Adana'nın Kozan ilçesinde çiftçiler, bu yılki buğday ekimine başladı. 50 dönümlük alanda ilk buğdayı eken üretici Adil Eker, toplam 500 dönüm alanda buğday, mısır ve ayçiçeği üretimi planladıklarını belirtti.

Eker, ekime ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "50 dönüm alanda ilk buğdayı Çukurova topraklarıyla buluşturduk. İlk yağmur yağdı, iki yağmur arasındaki süreçte ekim yapıyoruz. Maliyetler iki katına çıktı. Dönümde 600 kilo verim alırsak bizim için bereketli olur. Kuraklık olursa işimiz zor. Üretmezsek olmaz, üretmezsek ekmek olmaz, emek olmaz."

Üreticilerden Seçkin Diliçıkık ise bölgedeki kuraklığa dikkat çekerek, bazı bölgelerde kullanıldığı iddia edilen "dolu savar" cihazlarının yağışları etkilediğini düşündüklerini söyledi. Diliçıkık, "Çok kurak gidiyor. Benim çocukluğumdaki yağışlar maalesef yok. Yine de üretim için traktörlerimizle tarladayız" dedi.

Çiftçiler, bölgedeki yağış beklentisini fırsat bilerek ekime başlasa da maliyet artışı ve kuraklık endişesi sezonun verimini belirleyici etkenler olarak öne çıkıyor.

