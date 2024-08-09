Çukurova Havalanı Üzerine Yeni Açıklamalar

Ulaşım ve Havaalanı Gelişim Projeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'de gazetecilerle biraraya geldi ve bölgedeki havaalanı projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Çukurova Havalimanı'nın Uluslararası Önemi

"Çukurova Havalimanı'nın sadece bölgesel değil, aynı zamanda uluslararası bir havalimanı olması için gerekli adımları atıyoruz" dedi Uraloğlu. Mersin'de yarın açılacak olan havalimanının bölgeye olan katkısını vurguladı.

Yeni Liman Projeleri ve Altyapı İhtiyaçları

Bakan Uraloğlu, Türkiye'deki mevcut limanların kapasitesinin dengesiz dağılımına dikkat çekerek, yeni liman projelerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. "Mevcut limanların bazıları kapladığı yük miktarıyla kapasitesinin sınırına ulaştı, bu nedenle Mersin ve Adana'da yeni yatırımların gerekliliği ortada" dedi.

Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın Geleceği

Uraloğlu, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın mevcut durumunun yetersiz kaldığını belirtti. "Burada insanlarımız için uygun bir durum yok. Çukurova Havalimanı ile birlikte bu sorunun üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.

Ulaşım Ve Erişim Çözümleri

Yeni havalimanına erişim için demir yolu bağlantısının da sağlanacağını kaydetti. "Hızlı tren hattımız tamamlandığında havalimanına ulaşım süresi 23 dakikaya düşecek" dedi.

Uraloğlu, bu projelerin sadece bölge için değil, genel Türkiye ulaşım planları için de kritik önem taşıdığını vurguladı. Basın mensuplarıyla olan bu buluşma, havacılık ve altyapı yatırımlarının geleceğine dair yaklaşımlarını paylaşmak açısından anlamlı bir diyalog fırsatı sundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 3), Mersin'de hizmete açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki incelemesinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 3), Mersin'de hizmete açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki incelemesinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 3), Mersin'de hizmete açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki incelemesinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 3), Mersin'de hizmete açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki incelemesinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Uraloğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 3), Mersin'de hizmete açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki incelemesinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sol 3), Mersin'de hizmete açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki incelemesinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.