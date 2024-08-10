Çukurova Uluslararası Havalimanı Açıldı: Uraloğlu'ndan Vurucu Açıklamalar

Çukurova Uluslararası Havalimanı Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışındaki konuşmasında, bu havalimanının bölgenin sosyoekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Bölgesel Kalkınmanın Lokomotifi

Uraloğlu, ‘Bu havalimanı, üretim, ticaret ve turizm alanlarında bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacaktır’ diye konuştu. Ayrıca, projelerin Türkiye Yüzyılı'na uygun bir şekilde hayata geçirilmeye devam ettiğini vurguladı.

Uçuş Ağı Genişliyor

Bakan, Türkiye'nin havacılık alanındaki başarısıyla ilgili olarak, ‘Yıl sonuna kadar 230 milyon yolcu taşımayı hedefliyoruz’ ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştığı uçuş noktası sayısını artırarak, ‘261 yeni noktayı hizmete sunuyoruz’ şeklinde sözlerine ekledi.

İstanbul Havalimanı'ndaki Yeni Operasyon

İstanbul Havalimanı'nda yeni bir operasyon uygulamaya koyduklarını belirten Uraloğlu, ‘2025 yılında hayata geçireceğimiz eş zamanlı bağımsız üç paralel pist operasyonları ile kapasitemizi artıracağız’ dedi.

Çukurova'nın Mimari Özellikleri

Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın mimarisinin bölgenin kültürünü yansıttığını belirtirken, ‘Yılda 9 milyon yolcu kapasitesi ve 110 bin metrekare terminal alanı ile hizmet verecektir’ diye ekledi.

İstihdam ve Ekonomik Katkı

Bakan, havalimanının açılışının yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını da duyurdu. Uraloğlu, ‘Bu yatırım bölgedeki sosyal ve ekonomik yapının gelişmesine büyük katkı sunacaktır’ dedi.

Uraloğlu, konuşmasının sonunda, ‘Türkiye Yüzyılı’nda daha nice projeye imza atacağımızı görüyoruz’ ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılış töreninde, konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılış töreninde, konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılış töreninde, konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılış töreninde, konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılış töreninde, konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılış töreninde, konuşma yaptı.