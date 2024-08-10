Çukurova Uluslararası Havalimanı İşletme Ruhsatını Aldı

Çukurova Uluslararası Havalimanı Terminal İşletme Ruhsatını Aldı

Çukurova Uluslararası Havalimanı, önemli bir gelişmeye imza atarak "A Grubu Havaalanı Terminal İşletme Ruhsatı"nı aldı.

Ruhsat Töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın katılacağı açılış programı öncesinde, havalimanında gerçekleştirilen "Havaalanı Sertifikası İmza Töreni"ne iştirak etti.

Törende, Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen terminal işletme ruhsatını, Favori Çukurova Havalimanı İşletmeciliği Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva‘ya takdim etti.

Ulaşım ve Gelişim

Uraloğlu, projede emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ederek, bu önemli gelişmenin bölgeye katkı sağlamasını umduğunu belirtti. Bakan şöyle konuştu:

"Burası bütün gerekler yerine getirilerek açılmış oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah buradan memleketimize, bölgemize çok güzel seferler düzenlenmesini, ülkemizin, illerimizin gelişmesine katkı sağlamasını diliyorum."

Törende ayrıca Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da yer alarak bu önemli anı paylaştı.