Cumhurbaşkanı canlı yayında müjdeyi verdi! TOKİ'den dev konut projesi geliyor: O illerde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maraş'ta düzenlenen açılış töreninde konuşuyor. Erdoğan, 6 Şubat depremi sonrası bölgede yaşanan faaliyetler hakkında kamuoyuna bilgi veren Erdoğan, deprem bölgelerinde konut inşaatları, kentsel dönüşüm projeleri ile kent meydanlarıyla ilgiili de müjdeler verdi.

"Deprem bölgelerinde 680.000 konut inşaat halinde"

Depremden sonra Maraş'ın yaklaşık üçte birlik kısmının oturulamaz hale geldiğini anlatan Erdoğan, "İlimizde yapılacak deprem sığınağı sayısı 19 bin 418 olacak. Köy evleri ve ahırlarla birleştiğinde bu sayı 29.47 olacak. deprem bölgesinde toplam 680.000 konut ve ahır, depo, atölye vb. gerekiyor. Biz de hemen evleri ve işyerleri yıkılan insanları yeni yuvalarında ağırlamak için çalıştık. diye konuştu.

Erdoğan, halkın konteyner kentlerde yaşadığını ve ilk yıl 319 bin konut yapıp hak sahiplerinin kendilerine teslim etmeyi planladığını söylerken "Mutabakata sadık bir hükümet olarak, mümkünse diğerleri gibi bu sözümüzü tutmak isteriz. Bölgede bu güne kadar yaklaşık 180.000 daire ihaleye çıkarıldı. Toprak etütlerinin yapıldığı korunan alanlarda inşaat işlerinde bir artış var” dedi.

"Bölgesel dönüşüm projesi beklenen ilgiyi gördü"





Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın taleplerini karşılamak için "yerel dönüşüm projesi" kurduğunu açıklayarak, "Deprem bölgelerinde çok uygun koşullarda sübvansiyon ve kredi yardımlarını içeren projelerimiz çok başarılı oldu. Bugüne kadar 160.000'den fazla çalışan ‘Yerinde dönüşüm'e başvurdu. Bu milletler arasında 20.000'den fazla Maraşlı kardeş vardır. "Site Dönüşüm" projeleri inşaat işlerini hızlandırmanın yanı sıra ekonomiyi canlandırabilir, yeni istihdam alanları yaratabilir, mahalle kültürlerini canlandırabilir ve konutları daha düşük maliyetle yeniden yerleştirebilir." diye konuştu.

Erdoğan, depremin olduğu kentlerde de kent meydanları yapılacağının müjdesini de vererek, "Böyle yaparak her kentte yüzyıllar boyu birer yaşam merkezi oluşturacağız. Depremlerin harabeye çevirdiği şehirleri, altyapısı ve gelişimiyle birlikte daha ihtişamlı, daha dayanıklı ve daha cömert hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

TOKİ'nin projesinin depremden etkilenmediğini söyleyen Erdoğan, kentsel dönüşümdeki çalışmaların önemine dikkat çekti. "Yaşadığımız her afet, alınması gereken tedbirlerin sürekli hatırlatıcısıdır. Bu tedbirlerin başında hiç şüphesiz kentsel dönüşüm geliyor ve biz de gündemde tutmaya çalışmaktayız. Özellikle çarpık ve aynı zamanda da ağlıksız kentleşmenin norm olduğu kırsal kesimde bunun bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu belirtmiştik." dedi.

Türkiye'nin yapı stokunun yenilenmesi adına TOKİ aracılığıyla büyük çaba sarf ettiklerini kaydeden Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"TOKİ bugüne kadar ülke genelinde 1,2 milyon proje üretti. Bunun yanı sıra okulları, hastaneleri, kamu tesislerini, çocukların kaldığı birçok binayı yeniden yaptık. TOKİ tarafından öğretildi.Şimdiye kadar TOKİ binalarında bir sorun yok. TOKİ'miz 6 Şubat depremini vicdan rahatlığıyla atlattı ve depremin verdiği yıkım, kentsel dönüşüm önlemlerinin ne kadar başarılı olabileceğini bir kez daha kanıtladı.

3,3 milyon konutu güvence altına aldık. 20 milyona yakın kişiye güvenli konut sağlıyoruz. Hedefimiz Türkiye geneli 6,5 milyon evi hızla yenilemek. Bunlar tamamlandığında şehirlerimiz güzelleşecek, depremlere daha hazırlıklı olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasınından hemen sonra açılış töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenle Maraş'ta 13 bin 500 dairenin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka tebriklerini iletti.