Cumhurbaşkanı emeklilerin yüreğine su serpti! Kişi başı 5000 TL verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere yönelik müjdeli bir açıklama yaparak, ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklileri dahil olmak üzere 4 milyon 689 bin emekliye tek seferlik 5 bin liralık ödeme imkanı tanındığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere yönelik müjdeyi, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki Öğretmenler Günü Buluşması'nda duyurdu. Erdoğan, emeklilerin mali yükünü hafifletmeyi amaçlayan bu adımın, geçen ay alınan bir kararın bir devamı olduğunu vurguladı. Bu karara göre, bir defaya mahsus olmak üzere çalışan emeklilere 5 bin lira tutarında tek seferlik ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı, bu müjdenin, ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklileri de dahil olmak üzere 4 milyon 689 bin emekliyi kapsadığını ifade etti.

Erdoğan, geçen ay alınan bir başka kararın gereği olarak 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklinin hesaplarına 5 bin liralık ödemelerin yatırıldığını belirtti. Ancak bu ödemenin bir kısmının dışarıda bırakılması ve çiftçi ile esnaf emeklileri arasında bir gönül kırgınlığına neden olması sebebiyle, Cumhurbaşkanı, çalışma ve maliye bakanlarına gerekli düzenlemeleri yapma talimatını verdi. Bu doğrultuda Bakanlar, hazırlıklarını tamamlayarak önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini Meclis'e sunacak. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklileri başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emekli, bu yeni kararla birlikte 5 bin liralık ödeme imkanından faydalanabilecekler. Erdoğan, bu adımın, çalışan emeklilerin maddi sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmeyi amaçladıkları bir sosyal yardım politikası olduğunu vurguladı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇALIŞAN EMEKLİLER İÇİN MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Cumhurbaşkanı, geçen ay alınan bir kararla 10 milyon 430 bin emeklinin hesaplarına bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme yapıldığını hatırlattı. Ancak bu düzenleme ile bazı emeklilerin dışarıda bırakılması ve çiftçi ile esnaf emeklileri arasında gönül kırgınlığına sebep olması üzerine, Erdoğan, çalışma ve maliye bakanlarına talimat vererek gerekli düzenleme ve düzeltmelerin hızlı bir şekilde yapılması kararını aldıklarını ifade etti. Bu çerçevede, önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini Meclis'e sunacaklarını açıkladı.





Erdoğan'ın verdiği bilgilere göre, 4 milyon 689 bin emekli, yeni düzenleme kapsamında tek seferlik 5 bin liralık ödeme imkanından faydalanabilecek. Bu adım, emeklilere ekonomik destek sağlamayı amaçlayan bir inisiyatif olarak öne çıkarken, yaşanan gelişmelerin emekliler arasında memnuniyetle karşılanması bekleniyor. Bu hamle, hükümetin emeklilere yönelik sosyal politika alanında attığı bir adım olarak dikkat çekiyor.