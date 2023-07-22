Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeyi verdi: Maaşlar yeniden düzenlenecek

Emekli maaşlarına yapılan %25'lik zam tutarının yeterli görülmemesi, Cumhur İttifakı partileri ve muhalefet partileri arasında eleştirilere neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerle yaptığı söyleşide konuya açıklık getirdi. Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili yeniden bir değerlendirme yapılacağını belirtti.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI





Temmuz ayıyla birlikte emeklilere yapılan %25 zam, diğer maaş artışlarına kıyasla düşük kaldı. Memurlara %17,55 oranında enflasyon farkı eklenirken, seyyanen artış tutarı 8.077 TL olarak belirlendi. Bu durum, emeklilere yönelik yapılan zammın yetersiz olduğu eleştirilerine yol açtı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, memurlara verilen seyyanen zammın emeklilere de verilmesini istemiş ve bu konuda tepki göstermişti. Benzer tepkiler, BBP ve Yeniden Refah Partisi'nden de gelmişti.

Muhalefet partileri, emekli maaşlarındaki zammın yetersizliğini gündeme taşıyarak TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı. Emeklilere yönelik yapılacak olan yeni değerlendirme ve olası düzenlemeler, kamuoyu tarafından yakından takip edilmektedir.