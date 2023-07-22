  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeyi verdi: Maaşlar yeniden düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeyi verdi: Maaşlar yeniden düzenlenecek

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjdeyi verdi: Maaşlar yeniden düzenlenecek
Emekli maaşlarına yapılan %'lik zam tartışmalara yol açtı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden değerlendirme yapılacağını açıkladı. Muhalefet, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı. İşte detaylar...

Emekli maaşlarına yapılan %25'lik zam tutarının yeterli görülmemesi, Cumhur İttifakı partileri ve muhalefet partileri arasında eleştirilere neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerle yaptığı söyleşide konuya açıklık getirdi. Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili yeniden bir değerlendirme yapılacağını belirtti.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

1

Temmuz ayıyla birlikte emeklilere yapılan %25 zam, diğer maaş artışlarına kıyasla düşük kaldı. Memurlara %17,55 oranında enflasyon farkı eklenirken, seyyanen artış tutarı 8.077 TL olarak belirlendi. Bu durum, emeklilere yönelik yapılan zammın yetersiz olduğu eleştirilerine yol açtı. MHP Lideri Devlet Bahçeli, memurlara verilen seyyanen zammın emeklilere de verilmesini istemiş ve bu konuda tepki göstermişti. Benzer tepkiler, BBP ve Yeniden Refah Partisi'nden de gelmişti.

Muhalefet partileri, emekli maaşlarındaki zammın yetersizliğini gündeme taşıyarak TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı. Emeklilere yönelik yapılacak olan yeni değerlendirme ve olası düzenlemeler, kamuoyu tarafından yakından takip edilmektedir.

Ekonomi
Bu şartı sağlayanlara devlet 5.158 TL maaş bağlıyor! Vatandaşın cebini dolduran müjde geldi
Bu şartı sağlayanlara devlet 5.158 TL maaş bağlıyor! Vatandaşın cebini dolduran müjde geldi
Araç sahiplerinin sinirleri hoplayacak! O tarihte akaryakıtın litresi 40 TL!
Araç sahiplerinin sinirleri hoplayacak! O tarihte akaryakıtın litresi 40 TL!
Akaryakıt fiyatlarına zamlar devam ediyor: Motorine dev zam geldi
Akaryakıt fiyatlarına zamlar devam ediyor: Motorine dev zam geldi
Bakanlık dar geliril vatandaşın dolabını dolduracak! Gıda yardımı başvuruları açıldı!
Bakanlık dar geliril vatandaşın dolabını dolduracak! Gıda yardımı başvuruları açıldı!
En düşük emekli maaşına asgari ücret ayarı! Emeklilerin tansiyonu fırlayacak
En düşük emekli maaşına asgari ücret ayarı! Emeklilerin tansiyonu fırlayacak
Altını olanlara panik öncesi son çıkış! İslam Memiş altın fiyatlarındaki tuzağı ilk kez açıkladı
Altını olanlara panik öncesi son çıkış! İslam Memiş altın fiyatlarındaki tuzağı ilk kez açıkladı
Sadece 2 hafta süre kaldı! Başvuru yapanlar 250 TL'sini geri alacak
Sadece 2 hafta süre kaldı! Başvuru yapanlar 250 TL'sini geri alacak