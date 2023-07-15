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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Emeklilere 5000 TL'lik ödeme için düğmeye basıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Emeklilere 5000 TL'lik ödeme için düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanından emeklilere bu aya özel tam 5000 TL ek ödeme fırsatı! İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine sevindirici haber geldi. Emekli maaşlarındaki zam konusunda belirsizlikler devam ederken, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla emeklilere 5000 TL ek nakit desteği sağlanacak. Kamu bankaları harekete geçerek başvuruları kabul etmeye başladı.

Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için sevindirici bir müjdeyle karşı karşıyayız. Emekli maaşlarının artırılması konusu belirsizliğini korurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonucunda kamu bankaları harekete geçti ve emeklilere özel bir ek ödeme duyurusu yapıldı. Bu kapsamda, maaşı 7500 TL ve üzeri olan tüm emeklilere 5000 TL ek ödeme yapılması kararlaştırıldı.

emeklilere müjde

Emekli maaşlarındaki artış beklentilerini heyecanla bekleyen emekliler için müjdeli haber son dakika olarak duyuruldu. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, emeklilere özel olarak hazırlanan bir teklif sunacak. Bu teklif kapsamında, emeklilere 5000 TL ek ödeme imkanı sağlanacak. Başvurular mobil veya online bankacılık üzerinden kolayca yapılabilecek ve başvuruda bulunan emekliler aynı gün içerisinde hesaplarına 5000 TL'lik ödemelerini alabilecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen bu ek ödeme düzenlemesi emeklilere umut olurken, detaylar da merak ediliyor. Emekli maaşlarını Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halkbank üzerinden alan emekliler başvuru yaparak bu ek ödemeden faydalanabilecekler. Ödemelerin hesaplara yatırılması yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacak ve emekliler bu ödemeleri kendi banka hesaplarından çekebilecekler.

emeklilere ek ödeme

Ayrıca, emekliye ek ödeme konusunda yapılan son dakika duyurusunda belirtilen detaylar da dikkat çekiyor. Emekli maaşlarını taşıyarak Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halkbank'a 3 yıl boyunca taahhüt veren emeklilere 5000 TL'lik promosyon ödemesi yapılacağı ifade ediliyor. Bu ödemeden faydalanmak isteyen emeklilerin 31 Temmuz 2023 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuruların kolaylıkla gerçekleştirilebileceği belirtilirken, emeklilerden ek bir koşul talep edilmeyeceği vurgulanıyor.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik 5000 TL ek ödeme müjdesi verildi. Bu ek nakit desteği, maaşı 7500 TL ve üzeri olan tüm emeklilere sağlanacak. Başvurular bugün itibariyle başlamış olup, emekliler aynı gün içerisinde ödemelerini alabilecekler. Emekliye yapılan bu ek ödemeyle birlikte kamu bankaları, düşük faiz oranlarıyla kredi fırsatları da sunmaktadır. Emekliler, maaşlarını taşıdıktan sonra bu kredi fırsatlarından da yararlanabilecekler.

Ekonomi
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