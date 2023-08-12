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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Başvuru yapanlara o tarihe kadar 1250 TL ödeme müjdesi geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Başvuru yapanlara o tarihe kadar 1250 TL ödeme müjdesi geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan müjdeli haber: Binlerce ev ve milyonlarca vatandaş için sevindirici bir adım atıldı! Hem gülümseten hem de maddi olarak destekleyen bu önemli girişim, Bakanlık işbirliğiyle hayata geçirilecek ve hesaplara nakit ödeme yapılacak. Ayrıntılar haberimizde...

Dar gelirli ailelere destek amacıyla hayata geçirilen hane başı ödemeleri hakkında gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödemelerin seçimden sonraki dönemde de devam edeceğini açıklamış ve yılda 12 ay boyunca her ay düzenli ödeme yapılacağını duyurmuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise ödeme takvimini sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, ilgili ödemeler Ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak.

AYLIK 1250 TL'YE KADAR ÖDEME

ÖDEME

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi aileleri desteklemeyi amaçlayan bir inisiyatif olarak 12 aylık ödeme dönemiyle sınırlı olmak üzere, hanelerin kişi başına düşen gelirine bağlı olarak belirlenen 4 farklı gelir aralığına göre aylık 850-1250 TL arasında yardım sağlayan bir programı içeriyor.

Başvurular, e-Devlet üzerinden veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamındaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabilir. Bu uygulama, dar gelirli ailelere destek olmayı amaçlayan önemli bir adımdır ve toplumun sosyal refahını artırmayı hedeflemektedir.

Ekonomi
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