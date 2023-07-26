Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara derin bir oh çektirdi! O ödemelere 3 ay daha devam!

Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda depremin istihdam üzerindeki etkisini azaltmak için getirilen kısa çalışma ödeneği üç ay daha uzatılması yönünde bir karar alındı.

Depremden en çok etkilendikleri belirlenen Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay'ın dışında Malatya, Islahiye ve Nurdağı'nda mücbir sebep anlaşmaları devam ediyor. Hareket, depremzedelerin acılarını hafifletmeyi amaçlıyor. Bu zorlu süreçte istihdam güvencesinin sağlanması ve bu bölgelerdeki vatandaşların ekonomik rahatlamasına katkı sağlanması öncelikli hedeflerden biridir.

Yılbaşında Maaşlara Zam Yapılması Planlanıyor





Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalarda, yıl başında işçi ve emekli maaşlarına zam yapıldığını bildirdi. Bu tedbirlerle işçi ve memurların yanı sıra toplumun tüm kesimlerinin de gönlünü kazanacağına işaret etti. Hükümetin ekonomi ile ilgili uyguladığı politikasının temel öncelikleri olan istihdamı artırıcı ve enflasyonu düşürücü tedbirlerin hayata geçirileceğini vurguladı. Gelecek yılın başında, işçiler ve emekliler için yaşam maliyetinde makul bir düzenleme bekleniyor.

"Kullanılan araçlar şartlara göre farklılık gösterse de amaç aynı kalır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin istihdam odaklı ekonomi politikasının, içinde bulunduğu zorluklara rağmen ülkenin olumlu kalkınmasına katkı sağlayacağına olan güvenini dile getirdi. İstihdam politikasının öneminin, ekonomik zorluklara ve saldırılara rağmen ülkeyi güçlü tutmanın kaynağı olduğunu da ifade etti.

Bugün de aynı anlayış ile birlikte hareket edilerek istihdamı artırıcı, enflasyonu düşürücü, mali düzenlemeyi sağlayacak ve ülke kalkınmasına katkı sağlayacak tedbirlerin alınacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin ekonomik geleceği ile ilgili kararlılığın halkın refahı ve aynı zamanda ülkenin kalkınmasına yönelik önemli bir öncelik şeklinde sürdürüleceğini sözlerine ekledi.