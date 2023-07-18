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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük jest! O kişilere 150 bin TL nakit yardımı yapılacak: Bankalardan onay alındı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük jest! O kişilere 150 bin TL nakit yardımı yapılacak: Bankalardan onay alındı
Kamu bankalarından emeklilere yönelik düşük faizli kredi imkanı sunuldu. Erdoğan, ek nakit ödeme müjdesini verdi. Başvuruların hızlı ve kolay şekilde yapılması için tüm detaylar belli oldu. Bu fırsatların kaçırmamak için o tarihe dikkat...

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank emeklilere yönelik finansal bir paket sunumuna karar verilirken yeni uygulamayla beraber ülkenin dört yanında emeklilere 150 bin TL nakit destekte bulunuldu. Yapılan resmi açıklama üzerine sabah saatlerinde emeklilerin maddi durumu iyileştirilmeye gidildi.

EMEKLİLERE ÖZEL NAKİT PROGRAMI

Yeni destek programı üzerinde banka şubelerine bireysel olarak başvuru yaparak mobil bankacılık üzerinden başvuru işlemleri tamamlanır. 24 aylık vadeli düşük faizli kredi imkanı için emeklilerin finansal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur.

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SSK, Bağkur ve memur emeklilerine ek ödeme avantajı veriliyor. Maaşını bu bankalardan alan emeklilere özel 7 bin TL'ye kadar ek nakit destek ödemesi almak için başvurular başladı. Kamu bankalarının sunduğu promosyonlar emekli maaşlarının değişikliği bildirildi. Alt ve üst sınırlarının belirlendiği ve 5 bin TL ile 7 bin TL arasında olduğu belirtildi.

BAŞVURUDA SON GÜN

Yeni destek programı başlatılırken son başvuru tarihi olarak 31 Temmuz 2023 olduğu belirtildi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılan fırsatlar için başvuru şartı gerekiyor. Emekli sandığı, bağkur ya da SSK'dan emekli olmanızın bir farkı yoktur. 

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