  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Cumhurbaşkanı müjdeledi, hanımlara evden emeklilik geldi! Şartları sağlayana emekli maaşı geliyor!

Cumhurbaşkanı müjdeledi, hanımlara evden emeklilik geldi! Şartları sağlayana emekli maaşı geliyor!

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı müjdeledi, hanımlara evden emeklilik geldi! Şartları sağlayana emekli maaşı geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev hanımlarına emeklilik müjdesi verdi. Koşulları yerine getirirseniz, emekli maaşı alacaksınız..

Ev kadınlarının Aile Koruma Kalkanı kapsamında uygulanacak emeklilik koşulları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi konuşmasının ardından ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi verdiği sözlerin hayata geçirilmesi talimatıyla ilgili olarak bakanlıklar çalışmalarını hızlandırdı. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ev hanımlarının gönüllü emeklilikleri süresince ödedikleri sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından üstlenilecek.

Emeklilik koşulları nelerdir?

Cumhurbaşkanı müjdeledi, hanımlara evden emeklilik geldi!

Ev hanımlarının emekli hakkında sahip olabilmesi için ilk olarak İsteğe Bağlı Sigorta (IBS) Programına kaydolmaları gerekmektedir. Bu sistemde ev hanımı emeklilik yaşına ve aynı zamanda gün sayısına geldiğinde belirli bir süre sigorta primi ödeyerek emekli aylığına hak kazanacaktır.

Bir ev hanımının emekli maaşı alabilmesi için 1995 yılından önce evli olması gerekir.

Ev hanımları 25 yılı aşkın süredir evli iseler emekli aylığına hak kazanırlar. Ayrıca ev hanımının doğum tarihi de bir kriterdir. 1970 öncesi doğumlu ve 50 yaş üstü ev hanımları emeklilik başvurusunda bulunabilirler.

Ekonomi
Aylık geliri bu miktarın altında olanlara müjde! PTT'den başvuranlara 7200 TL para yardımı!
Aylık geliri bu miktarın altında olanlara müjde! PTT'den başvuranlara 7200 TL para yardımı!
Milyonlarca emekliye yeni takvim! 17-27 Ağustos tarihleri arasında başlayacak
Milyonlarca emekliye yeni takvim! 17-27 Ağustos tarihleri arasında başlayacak
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank nakit para musluğunu açtı! Tek şartla 90.000 TL verecek
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank nakit para musluğunu açtı! Tek şartla 90.000 TL verecek
Tek evi olana 3.918 TL nakit iade kesinleşti! Evi, arsası olanlar dikkat
Tek evi olana 3.918 TL nakit iade kesinleşti! Evi, arsası olanlar dikkat
ING Bank rakiplerini solladı geçti! Emekliye 10.000 TL nakit verip geri almayacak
ING Bank rakiplerini solladı geçti! Emekliye 10.000 TL nakit verip geri almayacak
Araba almak isteyene İş Bankası'ndan kredi kampanyası! 400.000 TL taşıt kredisi ödeme planı ortaya çıktı
Araba almak isteyene İş Bankası'ndan kredi kampanyası! 400.000 TL taşıt kredisi ödeme planı ortaya çıktı
Ay sonunda cepleri dolduracak kampanya başladı! Garanti BBVA 20.000 TL nakit desteğini açtı
Ay sonunda cepleri dolduracak kampanya başladı! Garanti BBVA 20.000 TL nakit desteğini açtı
Bu destekten çoğu kişinin haberi yok! 3 yıl şartıyla 10.000 TL nakit para veriliyor
Bu destekten çoğu kişinin haberi yok! 3 yıl şartıyla 10.000 TL nakit para veriliyor