Cumhurbaşkanı müjdeledi, hanımlara evden emeklilik geldi! Şartları sağlayana emekli maaşı geliyor!

Ev kadınlarının Aile Koruma Kalkanı kapsamında uygulanacak emeklilik koşulları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi konuşmasının ardından ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi verdiği sözlerin hayata geçirilmesi talimatıyla ilgili olarak bakanlıklar çalışmalarını hızlandırdı. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ev hanımlarının gönüllü emeklilikleri süresince ödedikleri sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından üstlenilecek.

Emeklilik koşulları nelerdir?





Ev hanımlarının emekli hakkında sahip olabilmesi için ilk olarak İsteğe Bağlı Sigorta (IBS) Programına kaydolmaları gerekmektedir. Bu sistemde ev hanımı emeklilik yaşına ve aynı zamanda gün sayısına geldiğinde belirli bir süre sigorta primi ödeyerek emekli aylığına hak kazanacaktır.

Bir ev hanımının emekli maaşı alabilmesi için 1995 yılından önce evli olması gerekir.

Ev hanımları 25 yılı aşkın süredir evli iseler emekli aylığına hak kazanırlar. Ayrıca ev hanımının doğum tarihi de bir kriterdir. 1970 öncesi doğumlu ve 50 yaş üstü ev hanımları emeklilik başvurusunda bulunabilirler.