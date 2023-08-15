Cumhurbaşkanı talimatı verdi! 0 faizle, 12 ay ödemesiz 1,5 milyon TL dev kredi desteği geliyor

Açıklamayı geçtiğimiz günlerde bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı ve Erdoğan'ın talimatı üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çalışmanın başlatılması için harekete geçti. Konuyla ilgili öne sürülen iddialarda ise, KOSGEB-Halkbank aracılığıyla ilk 1 yıl vadeli faizsiz 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanacak. Bu hızlı kredi desteği kapsamında finansman desteği başvuruları başlamış olup, kredi başvuruları devam etmektedir.

Bu kredi desteği ile vatandaşlar 1,5 milyon TL'ye kadar tamamen faizsiz nakdi kredi kullanabiliyor. Peki neden 1,5 milyon liraya varan bu acil kredi faizsiz ve 36 ay taksitle veriliyor? Nereye ve nasıl başvurulur? Detaylar haberimizde..

"KOSGEB'den faizsiz kredi"





Bursa İnegöl'de 1 Ağustos 2023'te çıkan yangında Orman Ürünleri Fabrikası ve aynı komplekste bulunan diğer işletmeler ağır hasar görmüştü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 4 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken yangından etkilenen şirketlerin devlet desteği alacağı bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı açıkladı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yangında zarar gören fabrikalar için acil kredi paketinin devreye alındığını duyurdu. Bakan Kacır, resmi Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İnegöl yangınından etkilenen firmalarımızın yanındayız. KOSGEB acil kredi programı ile yangından etkilenen firmalarımıza 1,5 milyon TL'ye kadar faizsiz olarak bir kredi desteği sunuyoruz. Bir an önce üretime devam etmek için firmalarımıza gerekli tüm desteği vermeye hazırız."

Faizsiz kredi nasıl alınır?

KOSGEB'in hızlı kredi programından yararlanabilmek için yangından etkilenen firmaların belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu koşullar aşağıdaki gibidir:

- Yangından etkilenen bir şirketin KOSGEB veri tabanına kaydının olması,

- Yangından önceki son 12 ay içerisinde en az bir SGK'ya ödeme yapılmış olması,

- Yangından önceki son 12 ay içerisinde en az bir kez gelir vergisi beyannamesi vermiş olması,

- Yangın tarihinden itibaren 30 gün içinde KOSGEB'e başvuru yapmış olması.

Firmaların ihtiyacına göre 1,5 milyon TL'ye kadar faizsiz kredi sağlayacaklarını açıklayan Bakan Kacır, kredinin kâr kısmı ile faizinin ise KOSGEB tarafından karşılanacağını ifade etti. Bakan Kacır, "Firmalarımız kredilerini 12 ay geri ödeme olmak üzere toplam 36 ay taksitlendirecek. Ayrıca; Garanti Fonu aracılığıyla kredi başvurusunda ek sorun yaşayan firmalarımıza teminat desteği de sunulacak." dedi.

KOSGEB acil kredi programı, deprem, sel gibi doğal afet nedenlerinden etkilenen bölgelerde uygulanmaya başlandı. Program, 2020'de Elazığ ve Malatya depreminden, 2021'de Rize, Artvin, Düzce ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinden ve Muğla Antalya'daki orman yangınlarından etkilenen firmalara faizsiz kredi sağladı.

Programın amacı ise, afet bölgelerindeki firmaların üretim kapasitelerini korumak, iş kayıplarını önlemektir.