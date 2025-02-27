Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da Finansal İşbirliklerini Görüştü

Cevdet Yılmaz, Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı Alastair King ile Türkiye-İngiltere finansal işbirliklerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 22:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da Finansal İşbirliklerini Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da Anlamlı Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere’nin başkenti Londra’da önemli bir görüşme gerçekleştirerek, Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı Alastair King ile bir araya geldi. İkili, finansal işbirlikleri ve sermaye piyasalarındaki ortak fırsatları detaylı bir şekilde ele aldı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin içeriğine dair bilgi vererek, "King ile finansal işbirliklerimizi ve sermaye piyasalarındaki ortak fırsatları değerlendirdik. Türkiye, kurduğu güçlü işbirlikleriyle bölgesinde finans ve yatırım için cazip bir merkez olmayı sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Bu önemli toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katılarak destek verdi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Mansur Yavaş'tan Ankaralı Ailelere Ücretsiz Düğün Salonu Desteği

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Evcil hayvanı olan vakit kaybetmeden o marketin yolunu tuttu! Minik dostlara özel büyük indirim
2
AB'den ABD'ye Tarife Uyarısı: Kararlı Tepki Geliyor
3
Bakan Kacır, Uzay Ekonomisinde Türkiye'yi Güçlendirecek Vizyonunu Açıkladı
4
Garanti Bankası borçları şak diye sıfırlayacak! Borçlulara müjdeli haber geldi
5
Bugün itibari ile denizlerdeki av yasağı resmen başladı
6
Emekliler bu detayı bilmiyor! Bunu yapanın emekli maaşı pat diye kesilecek! Milyonlara duyuruldu
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da Finansal İşbirliklerini Görüştü

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

Mansur Yavaş'tan Ankaralı Ailelere Ücretsiz Düğün Salonu Desteği

İstanbul ve İzmir'de Zabıta Alımları Başlıyor!

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Alanya’da Öğrencilere Büyük Destek: Ücretsiz Eğitim Kursları Başladı

E-Devlet'ten Vatandaşlık Maaşı Başvuruları Başlıyor