Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da Finansal İşbirliklerini Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Londra'da Anlamlı Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere’nin başkenti Londra’da önemli bir görüşme gerçekleştirerek, Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı Alastair King ile bir araya geldi. İkili, finansal işbirlikleri ve sermaye piyasalarındaki ortak fırsatları detaylı bir şekilde ele aldı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin içeriğine dair bilgi vererek, "King ile finansal işbirliklerimizi ve sermaye piyasalarındaki ortak fırsatları değerlendirdik. Türkiye, kurduğu güçlü işbirlikleriyle bölgesinde finans ve yatırım için cazip bir merkez olmayı sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Bu önemli toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katılarak destek verdi.