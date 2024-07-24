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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulusal Yapay Zeka Eylem Planını Duyurdu

Cevdet Yılmaz, 2024-2025 dönemine yönelik Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı'nı açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 10:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulusal Yapay Zeka Eylem Planını Duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yapay Zeka Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024-2025 dönemini kapsayan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı’nın bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu. Yılmaz, eylem planının, Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye hedefleri doğrultusunda hazırlandığını belirtti.

Eylem Planının İçeriği

Yılmaz, açıklamasında, "Teknolojik gelişmeler ve ulusal ihtiyaçlar ışığında gerçekleştirdiğimiz kapsamlı toplantılar sonucunda 71 eylem belirledik. UYZS Eylem Planı bugün itibarıyla yayımlanınca uygulanmaya başlandı," dedi.

Eylem Planı, Türkçe büyük dil modelinin geliştirilmesi, küresel firmalarla işbirliği, yapay zeka girişim ekosisteminin genişletilmesi, yetkin işgücünün artırılması, yerli yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Türkiye'yi küresel bir oyuncu haline getirecek işlemci altyapısının geliştirilmesi gibi önemli hususları içeriyor.

Gelişmelerin Takibi ve Teşekkür Mesajı

Cevdet Yılmaz, eylemlerin etkili bir şekilde hayata geçirilmesi için takipte bulunacaklarını ve yapay zeka teknolojisindeki gelişmeleri sürekli izleyerek dinamik güncellemeler yapacaklarını vurguladı.

Yılmaz, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki atılımlarına katkıda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini sundu ve eylem planının ülke ve millete hayırlı olmasını diledi.

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