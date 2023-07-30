Cumhurbaşkanı Yardımcısı kötü haberi verdi: Yeni vergi güncellemeleri yolda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canlı yayınında ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin siyasi istikrarını koruduğunu vurgulayan Yılmaz, ekonomik belirsizlikleri ortadan kaldırmak için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Makroekonomik politikada para politikasının güncellendiğini ve yapısal reformlar yapıldığını söyleyen Yılmaz, ekibin önemine vurgu yaparak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun önemli bir platform olduğunu belirtti.



YILMAZ: TÜRKİYE EKONOMİK HEDEFLERİNE KARARLILIKLA İLERLİYOR





Enflasyon konusuna da değinen Yılmaz, bütçe dengeleri ve deprem harcamalarının etkisiyle enflasyonun beklentilerin üzerinde olduğunu dile getirdi. Merkez Bankası'nın rezerv biriktirmesinin riskleri azalttığını ancak kurdaki hareketliliğin enflasyona etkisinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracatı ve ortaklıkları artırma çabalarına değinerek ölçek ekonomisinin önemine vurgu yaptı. Vergi politikasına dair ise güncellenen vergilerin olabileceğini ancak şu an için ek bir vergi artışı gündemlerinde olmadığını belirtti.

Döviz kuru konusuna da açıklık getiren Yılmaz, reel kurun etkisinin yaşanan bir dönem olduğunu ancak gelecek dönemde böyle bir hareketlenme beklemediklerini söyledi. Cari açığın düşürülmesi ve tasarrufların artırılmasının önemine değinen Yılmaz, ekonomik istikrarın sağlanması için tasarruf eğiliminin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Kur Korumalı Mevduata (KKM) ilişkin soruya ise Yılmaz, şu an KKM'yi sonlandırmak gibi bir gündemlerinin olmadığını ancak rezervlerin güçlendikçe bu konunun tekrar değerlendirilebileceğini ifade etti. Merkez Bankası'nın kredilere yönelik adımları ve cari açığı düşürecek yatırımlar için düşük maliyetli fon sağlama çalışmalarına da değinen Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.