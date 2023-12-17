Cumhurbaşkanı Yardımcısı memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranını açıkladı

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve memur emeklisi gözünü maaşlarına yapılacak zam oranlarına çevirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren zam oranlarını açıkladı.



MEMUR V MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI





Cevdet Yılmaz, TRT Haber kanalında yaptığı açıklamada, memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını detaylarıyla paylaştı. Yılmaz, toplu sözleşme gereği, hem belirlenen zam oranının yanı sıra enflasyon farkının da ekleneceğini belirtti. Enflasyon beklentisinin yüzde 33 olarak öngörüldüğünü ancak Merkez Bankası tarafından yüzde 36 olarak revize edildiğini ifade eden Yılmaz, bu durumda memur ve memur emeklilerine yüzde 50 civarında bir artış yapıldığını açıkladı.

Yılmaz, enflasyonla mücadele konusunda da önemli bilgiler verdi. Türkiye'nin reel ekonomideki başarılarını sürdürmeyi hedeflediğini dile getiren Yılmaz, enflasyonda düşüşün 2024 yılında görüleceğini, 2025'te yüzde 15 ve 2026'da ise tek haneli rakamlara ulaşmayı planladıklarını belirtti.

Ayrıca, konut fiyatları ve kiraların düşürülmesine yönelik alınan önlemlerle ilgili bilgiler de paylaşıldı. Kentsel dönüşüm ve arz yönlü politikaların konut fiyatlarını kalıcı olarak düşürmeye yönelik çabalar olduğunu belirten Yılmaz, kira artışlarını kontrol altında tutmak amacıyla alınan yüzde 25 sınırlamasının, enflasyonun makul seviyeye geldiğinde kaldırılabileceğini söyledi.

Asgari ücretle ilgili de konuşan Yılmaz, geçen yıl yapılan yüzde 107'lik artışı hatırlatarak, vergiden muafiyetin sağlandığını vurguladı. Yeni bir müzakere sürecinin başladığını belirten Yılmaz, işletmelerle çalışanlar arasında denge sağlamayı hedeflediklerini ve enflasyonun çalışanları ezmemesi için dengeli bir çözüm bulacaklarını ifade etti.

Bu gelişmeler doğrultusunda, memurların ve memur emeklilerinin yeni yılda alacakları zam oranlarının yanı sıra, ülke ekonomisi üzerindeki etkileri ve enflasyonla mücadeledeki stratejilerle ilgili detaylar belirlendi.