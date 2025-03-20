Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2024 İşsizlik Oranı Yüzde 8,7'ye Düşecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 işsizlik oranının yüzde 8,7 seviyesine gerilediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:42
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2024 İşsizlik Oranı Yüzde 8,7'ye Düşecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı iş gücü istatistiklerini değerlendirerek, işsizlik oranının yüzde 8,7 seviyesine gerileyeceğini duyurdu. Bu iyileşme, Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin de ötesinde gerçekleşirken, 2012 yılından sonraki en düşük seviyeye ulaşılmış olacak.

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere dikkat çekti. İş gücüne katılım oranının arttığını ve işsizliğin azalarak ekonominin istihdam üretmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, “İstihdamımız yaklaşık 1 milyon kişi artarak, 2024 yılında 32,6 milyon kişiye ulaşmıştır.” ifadesini kullandı.

Özellikle kadınlar ve gençlerdeki iş gücüne katılma oranlarının artmasının sevindirici bir gelişme olduğuna işaret eden Yılmaz, bu durumun ekonominin güçlenmesine katkı sağlamasını beklediklerini vurguladı. Yılmaz, “Vatandaşlarımızın refahını ve alım gücünü korumak, üreticilerimizi desteklemek ve fiyat istikrarını sağlamak en temel önceliklerimizdendir.” diye ekledi.

Elde edilen ekonomik öngörülebilirlik, siyasi istikrar ve uygulanan politikaların neticesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı bir yaklaşım ile 2025 yılına yönelik makroekonomik hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini ifade eden Yılmaz, “Türkiye'nin geleceği, güçlü ekonomisi ve kararlı politikalarıyla aydınlık olacaktır.” dedi. Bu hedeflere ulaşabilmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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