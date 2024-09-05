Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025-2027 Orta Vadeli Programını Tanıttı

2025-2027 Dönemi Orta Vadeli Programı Açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 Orta Vadeli Programı (OVP) hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yılmaz, brüt uluslararası rezervlerin 26 Mayıs 2023 tarihindeki 98,5 milyar dolardan 23 Ağustos 2024 itibarıyla 150,4 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

OVP'nin Amaçları ve Hedefleri

OVP'nin makroekonomik politikaları belirlemenin yanı sıra, bütçe dengesi ve borçlanma durumunu da kapsadığını belirten Yılmaz, bu programın ülkenin ekonomik istikrarını sağlamayı hedeflediğini vurguladı. Yılmaz, "Bu kapsamda, ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik politikalar üç yıllık dönemde ekonomimizin yol haritasını oluşturacaktır," dedi.

İstihdam ve Ekonomik Veriler Üzerine Değerlendirmeler

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin son bir yılda 1 milyon 105 bin ilave istihdam sağladığını ve işsizlik oranının %9,7'den %8,8'e düştüğünü ifade etti. Geçmiş yıllara göre milli gelir büyümesi %3,8 olarak kaydedildi.

Cari İşlemler Açığındaki Dönüşüm

Cari işlemler açığının milli gelire oranının %4'lerden %2,2'ye kadar gerilediğini belirten Yılmaz, bunun Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı daha dirençli hale geldiğinin bir gösterge olduğunu belirtti.

Yabancı Para Mevduatları ve Ekonomi Politikalarının Etkisi

Türk lirası mevduatlarının artışı ve risk primindeki düşüş ekosistem içindeki güvenin artığını gösteriyor. Yılmaz, rezervlerdeki olumlu gelişmeleri ve finansal istikrar ile ilgili atılan adımları değerlendirdi.

Son olarak, Yılmaz, Türkiye'nin sağlam ekonomik temellere sahip olduğunu ve geleceğe yönelik umut verici gelişmelerin rüzgarını arkasında hissettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı (OVP) toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu. Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da yer aldı.