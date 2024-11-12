Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, American Turkish Business Roundtable Üyelerini Ağırladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ATBR Üyelerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, American Turkish Business Roundtable (ATBR) üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için yürütülecek karşılıklı çabaların artırılması konuları gündeme geldi.

İş Dünyası Arasındaki Diyaloğun Güçlendirilmesi

Toplantıda, iki ülke iş dünyası arasında diyaloğun güçlendirilmesi ve bu kapsamda enerji, savunma, dijitalleşme gibi stratejik alanlarda işbirliği imkanlarının artırılması üzerinde duruldu.

Ortak Yatırım Fırsatları Değerlendirildi

Ayrıca, yeni iş modelleri geliştirerek üçüncü ülkelerde ortak yatırım fırsatlarının hayata geçirilmesi de ele alındı. Cevdet Yılmaz’ın liderliğindeki bu görüşme, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da derinleşmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, American Turkish Business Roundtable (ATBR) üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, American Turkish Business Roundtable (ATBR) üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.