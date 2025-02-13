Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azalan Cari Açık Ekonomiyi Güçlendiriyor

Yılmaz'dan Ödemeler Dengesi Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, azalan cari açığın ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ettiğini açıkladı. Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Aralık 2024 öncesi ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Cari Açıkta İyileşme

Yılmaz, "Azalan cari açık, ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine katkı vermeye devam ediyor. Cari açık azalırken, dış finansman ihtiyacı düşmekte, dış finansman maliyeti azalmaktadır" ifadelerini kullandı. Cari işlemler dengesinin 2024 yılında bir önceki yıla göre 30 milyar dolar iyileşerek 10 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Cari Açığın Milli Gelire Oranı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 2023 yılında yüzde 3,5 olan cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altına inmesinin beklendiğini ifade etti. Dış ticaret açığındaki iyileşme ve turizm gelirleri başta olmak üzere hizmet gelirlerindeki artışın cari açığın daralmasında belirleyici olduğunu vurguladı.

İhracat Gelirleri ve Turizm

Mal ve hizmet ihracatı gelirlerinin geçen yıl toplam 377 milyar doları aştığını belirten Yılmaz, hizmet gelirlerinin 115,2 milyar dolara ulaşmasının ve seyahat gelirlerinin 56,3 milyar dolar ile Orta Vadeli Program hedefini aşmasının, turizm ve hizmet sektörlerinin rekabet gücünü artırdığını kaydetti.

Yabancı Yatırımlar ve Ekonomideki Güçlü Gelişmeler

Yılmaz, geçen yıl cari açığın finansmanında da iyileşme kaydedildiğini ve rezervlerin arttığını vurgulayarak, "Uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin 11,3 milyar dolara, portföy yatırımlarının ise 21,2 milyar dolara yükselmesi, yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin arttığını göstermektedir" dedi.

"Bu gelişmeler, ülke kredi notlarımızın yükselmesine ve risk primimizin düşmesine katkı sağlayarak, ekonomimizin dış şoklara karşı direncini artırmaktadır. 2024 yılı cari işlemler dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomimizin doğru yolda ilerlediğini gösteriyor. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatı gelirlerimizin 390 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Yılmaz, dış dengede sağlanan iyileşmenin 2025 yılında da kararlılıkla sürdürülecek dengeli büyüme ve dezenflasyon politikalarına destek vereceğini sözlerine ekledi.