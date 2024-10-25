Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Diyarbakır'da Terörle Mücadele ve Ekonomik Kalkınma Vurgusu

Cevdet Yılmaz'dan Diyarbakır'da Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, terörle mücadelede taviz vermeyeceklerini fakat bunun yanında demokrasi ve kalkınma mücadelesine de devam edeceklerinin altını çizdi.

Terör Eylemlerine Karşı Sert Tavır

Yılmaz, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik son terör eylemini lanetleyerek bu tür saldırıların ülkenin huzurunu hedef aldığını belirtti.

Diyarbakır'da Huzur Ortamının Güçlenmesi

Diyarbakır ve çevresindeki terör eylemlerinin azalmış olduğunu ifade eden Yılmaz, yapılan yatırımlarla birlikte insanların barış ve huzur içinde yaşamasının sağlandığını vurguladı. Yılmaz, "Bu yaşananların arkasında uluslararası güç mücadelelerini de görmemiz gerekir" diyerek, bölgede dış güçlerin etkilerine dikkat çekti.

Savunma Sanayindeki Hedefler

Yılmaz, Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı gelişmelere değinerek, 2022 yılında 5.5 milyar dolar olan ihracat hedefinin bu yıl 7 milyar dolara çıkarıldığını belirtti. Savunma sanayisinde dışa bağımlılığın azaldığını vurgulayan Yılmaz, iç üretimin arttığını söyledi.

Ekonomik İstikrar ve Enflasyon

Yılmaz, makro ekonomik politikaların doğru istikamette ilerlediğini ve enflasyonun geçmişe oranla düştüğünü ifade etti. 2024 sonunda enflasyonun 20'nin altına inmesini hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Öngörülebilirlik olmadan yatırım ortamı olumsuz etkileniyor" dedi.

Tarımsal Destek ve Projeler

Diyarbakır'daki tarımsal desteklerin artırıldığını belirten Yılmaz, Silvan 1. Merhale Projesi'nin önemine işaret etti. Bu projenin tamamlandığında 2.4 milyon dönüm araziyi sulamaya açacağını vurguladı.

Diyarbakır'ın Ekonomik Potansiyeli

Diyarbakır'ın sanayi ve ticaret potansiyeline değinen Yılmaz, bu kentin ihracat rakamlarının artırılması gerektiğini belirtip, "Huzur ve güven ortamı sağlandığında özel yatırımlar da hızlı bir şekilde artacak" açıklamasında bulundu.