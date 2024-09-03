Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Enflasyon Değerlendirmesi

Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerinin olumlu etkilerini ve ekonomideki gelişmeleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 13:06
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Enflasyon Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Enflasyonu Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon konusundaki son verileri değerlendirirken, "Enflasyon konusunda elde ettiğimiz pozitif sonuçların refah seviyesi ve gelir dağılımı üzerindeki etkilerini de önümüzdeki dönemlerde görmeye başlayacağız." dedi.

Ağustos Ayı Enflasyon Raporu

Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Dezenflasyon sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Yılmaz, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) %2,47 oranında arttığını bildirdi.

Baskıların Azalması ve Yıllık Enflasyonun Düşüşü

Yılmaz, gıda fiyatlarındaki düşüş, döviz kurunun istikrarlı seyri ve iç talepteki artış hızının yavaşlamasının aylık enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Aylık enflasyonun artış hızının yavaşlaması sayesinde yıllık enflasyon %9,8 puan azalarak %51,97 seviyesine geriledi. Çekirdek enflasyon göstergelerinde de belirgin düşüşler kaydedildi."

Ekonomik Program ve Gelecek Beklentileri

Yılmaz, enflasyonla mücadelede uyguladıkları ekonomik programın kararlılıkla devam edeceğini belirtirken, güçlü siyasi ve sosyal destekle enflasyondaki olumlu gelişmelerin öngörülebilirliği artıracağını ve istikrar içerisinde büyüme hedeflerine katkıda bulunacağını ifade etti. Ayrıca, önümüzdeki günlerde açıklanacak güncellenmiş Orta Vadeli Program (OVP) ile mal ve hizmet piyasalarının daha etkin bir şekilde işlemesini sağlamak ve rekabeti artıracak politikalarla enflasyon üzerindeki etkileri azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar