Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Enflasyon Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Enflasyonu Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon konusundaki son verileri değerlendirirken, "Enflasyon konusunda elde ettiğimiz pozitif sonuçların refah seviyesi ve gelir dağılımı üzerindeki etkilerini de önümüzdeki dönemlerde görmeye başlayacağız." dedi.

Ağustos Ayı Enflasyon Raporu

Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Dezenflasyon sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Yılmaz, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) %2,47 oranında arttığını bildirdi.

Baskıların Azalması ve Yıllık Enflasyonun Düşüşü

Yılmaz, gıda fiyatlarındaki düşüş, döviz kurunun istikrarlı seyri ve iç talepteki artış hızının yavaşlamasının aylık enflasyon üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Aylık enflasyonun artış hızının yavaşlaması sayesinde yıllık enflasyon %9,8 puan azalarak %51,97 seviyesine geriledi. Çekirdek enflasyon göstergelerinde de belirgin düşüşler kaydedildi."

Ekonomik Program ve Gelecek Beklentileri

Yılmaz, enflasyonla mücadelede uyguladıkları ekonomik programın kararlılıkla devam edeceğini belirtirken, güçlü siyasi ve sosyal destekle enflasyondaki olumlu gelişmelerin öngörülebilirliği artıracağını ve istikrar içerisinde büyüme hedeflerine katkıda bulunacağını ifade etti. Ayrıca, önümüzdeki günlerde açıklanacak güncellenmiş Orta Vadeli Program (OVP) ile mal ve hizmet piyasalarının daha etkin bir şekilde işlemesini sağlamak ve rekabeti artıracak politikalarla enflasyon üzerindeki etkileri azaltmayı hedeflediklerini belirtti.