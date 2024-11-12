Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Eylül Ayı Ödemeler Dengesi Değerlendirmesi

Cevdet Yılmaz'dan Eylül Ayı Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylül ayı ödemeler dengesi verilerini sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada değerlendirdi. Yılmaz, bu yıl sonunda Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde cari işlemler açığının milli gelire oranının yaklaşık yüzde 1 civarında olmasını beklediklerini ifade etti.

Olumlu Görünümler ve Cari İşlemler Dengesi

Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere dayanarak, cari işlemler dengesindeki olumlu görünümün ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirdiğini ve dezenflasyon sürecine katkı sağladığını kaydetti. Eylülde cari işlemler dengesinin yaklaşık 3 milyar dolar fazla verdiğini belirtti.

Yıllıklandırılmış Cari Açık ve İyileşmeler

Yılmaz, eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın 9,7 milyar dolara gerilediğini ve bu yılın ilk 9 aylık döneminde dış ticaret açığındaki iyileşmenin 30,9 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Ayrıca, hizmetler dengesindeki fazlanın 3,2 milyar dolar arttığını belirtti.

Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler

Cari dengedeki iyileşmeyle birlikte dış finansmana olan ihtiyacın hızla azaldığını söyleyen Yılmaz, risk göstergelerinin iyileştiğini ve dış borçlanmanın maliyetinin düştüğünü açıkladı. Yılmaz, makroekonomik göstergelerden alınan olumlu sonuçların, uyguladıkları ekonomi programının etkinliğini gösterdiğini vurgulayarak, 2024 yılı sonunda OVP'de öngörülen cari işlemler açığını milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.