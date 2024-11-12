DOLAR
34,38 -0,21%
EURO
36,52 0,23%
ALTIN
2.865,8 1,02%
BITCOIN
2.979.299,44 0,29%

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Eylül Ayı Ödemeler Dengesi Değerlendirmesi

Cevdet Yılmaz, eylül ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirerek, cari açık öngörülerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 12:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Eylül Ayı Ödemeler Dengesi Değerlendirmesi

Cevdet Yılmaz'dan Eylül Ayı Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eylül ayı ödemeler dengesi verilerini sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada değerlendirdi. Yılmaz, bu yıl sonunda Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde cari işlemler açığının milli gelire oranının yaklaşık yüzde 1 civarında olmasını beklediklerini ifade etti.

Olumlu Görünümler ve Cari İşlemler Dengesi

Yılmaz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere dayanarak, cari işlemler dengesindeki olumlu görünümün ekonomik ve finansal istikrarı güçlendirdiğini ve dezenflasyon sürecine katkı sağladığını kaydetti. Eylülde cari işlemler dengesinin yaklaşık 3 milyar dolar fazla verdiğini belirtti.

Yıllıklandırılmış Cari Açık ve İyileşmeler

Yılmaz, eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın 9,7 milyar dolara gerilediğini ve bu yılın ilk 9 aylık döneminde dış ticaret açığındaki iyileşmenin 30,9 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Ayrıca, hizmetler dengesindeki fazlanın 3,2 milyar dolar arttığını belirtti.

Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler

Cari dengedeki iyileşmeyle birlikte dış finansmana olan ihtiyacın hızla azaldığını söyleyen Yılmaz, risk göstergelerinin iyileştiğini ve dış borçlanmanın maliyetinin düştüğünü açıkladı. Yılmaz, makroekonomik göstergelerden alınan olumlu sonuçların, uyguladıkları ekonomi programının etkinliğini gösterdiğini vurgulayarak, 2024 yılı sonunda OVP'de öngörülen cari işlemler açığını milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Helal Zirvesi İstanbul’da Gerçekleşecek
2
33. Kalite Kongresi Kocaeli'de Başladı: Yeşil ve Dijital Dönüşüm Vurgusu
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Eylül Ayı Ödemeler Dengesi Değerlendirmesi
4
e-Arşiv Faturasına Yeni Düzenleme: Zorunluluklar Artıyor
5
Adana'daki İki Maden Sahası İçin İhale Açıldı
6
Bakan Kacır'dan Türk Devletleri İşbirliği Vurgusu
7
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!